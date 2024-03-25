Cesare Maldini
5
- Età:
- 94 (5 February 1932)
- Altezza:
- 1.83 m
- Peso:
- 75 kg
Profilo
HALL OF FAME AC MILAN: CESARE MALDINICesare Maldini nasce a Trieste il 5 febbraio 1932. Difensore dotato di tecnica e personalità, inizia da terzino destro per poi accentrarsi. E' il primo capitano del Milan ad alzare al cielo la Coppa dei Campioni nel 1963. Nel suo ricco palmarès anche quattro Scudetti e una Coppa Latina. Maldini, leggenda rossonera per la lunga carriera spesa al Milan sia da giocatore sia come allenatore e osservatore, è parimenti simbolo indimenticabile della storia del calcio italiano per aver vinto, a fianco di Enzo Bearzot, il campionato del mondo del 1982 e per aver trionfato, come tecnico della Nazionale Under 21, in tre edizioni consecutive (1992, 1994, 1996) del campionato europeo di categoria.
Moglie, figli e nipoti: la Dinastia MaldiniSposato con Marisa, Cesare Maldini è padre di sei figli, tra cui il formidabile Paolo, che è degno successore del padre nel ruolo di leader e capitano del Milan, si cala con la consueta signorilità e competenza, a fine carriera, nel ruolo di commentatore televisivo. Due suoi nipoti (Christian e Daniel) hanno seguito le orme del nonno e del padre, crescendo nel settore giovanile del Milan. Daniel ha anche esordito e segnato con la maglia rossonera. E' l'ultimo della Dinastia Maldini
Caratteristiche tecnicheDifensore dalla grandi qualità fisiche e tecniche, si contraddistingue per l’eclettismo che gli consente di giostrare, con rara efficacia, da terzino destro o difensore centrale (stopper e libero, secondo i canoni classici del calcio). Falcata elegante, considerevole abilità nel gioco aereo, Maldini coniuga la concretezza del difensore alle non comuni doti di palleggio che gli consentono di avviare con successo l’azione offensiva.
La carriera di Cesare Maldini da giocatoreTriestino del quartiere del pane, Servola, Cesare Maldini, dopo un promettente inizio di carriera a Trieste, viene ingaggiato dal Milan a soli 22 anni. Cresciuto sotto l’ala protettrice di Nereo Rocco, si impone nel 1954 all’attenzione degli ambiziosi rossoneri del presidente Rizzoli, alla ricerca di giovani talenti da affiancare a più celebrati campioni, per la sicurezza ed i bagliori di classe che mostra al primo campionato di serie A da titolare con la maglia della Triestina.
Il primo anno al MilanIl primo anno al Milan è trionfale: i rossoneri conquistano il quinto titolo nazionale, avvalendosi in difesa delle qualità emergenti di Cesare Maldini e spinti in attacco dalle reti di Gunnar Nordahl. Rizzoli ha creato un gruppo di campioni ai quali si aggiungono ogni anno nuovi talenti con lo scopo, raggiunto, di riportare e mantenere il Milan ai vertici del calcio italiano e partecipare, con concrete ambizioni di successo, all’avventura europea.
Subito leaderBenché molto giovane, Cesare Maldini è leader del reparto difensivo: colleziona presenze e scudetti nella stagioni 1956/7 e 1958/9, arrivando anche a disputare con il Milan la finale – prima volta per una squadra italiana – di Coppa dei Campioni nel 1958, uscendone tuttavia sconfitto per tre reti a due dal Real Madrid.
Nereo Rocco e l'opera di convincimentoNel 1961 Cesare viene raggiunto a Milano dal suo mentore, Nereo Rocco, che assume la guida tecnica del Milan. Il campione rossonero è oramai ambientato nella metropoli meneghina, che tuttavia spaventa il pur navigato tecnico triestino che, a seguito di un inizio di campionato stentato, chiama a sé Cesare confidandogli la propria inadeguatezza e la volontà di lasciare Milano ed il Milan. E’ proprio il campione di Servola ad imporsi una volta ancora con l’innato carisma:
“Signor Rocco, non se ne vada, qui si vince”E' con queste parole che Cesare Maldini convince Nereo Rocco a restare. Così, con Cesare Maldini diga difensiva ed una serie impressionante di campioni a centrocampo ed in attacco, il Milan inizia la rimonta che lo porterà allo scudetto nella stagione 1961-62.
Con il Milan la prima Coppa dei Campioni italianaL’anno successivo la coppia Maldini – Rocco farà da regista al primo trionfo continentale di una squadra italiana: nel tempio di Wembley il Milan sconfigge per due reti ad una i temibilissimi portoghesi del Benfica portando a Milano la tanto agognata Coppa dei Campioni. Con l’abbandono del presidente Rizzoli e di Nereo Rocco, che si trasferisce al Torino, si esaurisce il ciclo vincente al Milan di Cesare Maldini che rimane in rossonero per altre tre stagioni da capitano sino al 1966, dopo aver collezionato complessivamente 412 presenze con tre reti all’attivo.
Cesare Maldini cede la fascia a RiveraCesare cede la fascia di capitano a Gianni Rivera e si trasferisce a Torino sponda granata, per ritrovarsi una volta ancora con Nereo Rocco. Al termine della stagione 1966-67 Cesare Maldini decide di lasciare l'attività agonistica per intraprendere la carriera di allenatore.
La carriera di Cesare Maldini da allenatore e ctCresciuto anche in questa esperienza all’ombra del grande allenatore conterraneo, il calcio di mister Cesare Maldini si dimostrerà elegante ed essenziale e lo porterà al successo sui campi d’Italia e del mondo. Cesare Maldini vince, nella stagione 1972-73, da allenatore del Milan, con Nereo Rocco nel ruolo di direttore tecnico, la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, ma perde inopinatamente il campionato all’ultimo respiro nella triste domenica della “fatal Verona” che vede i rossoneri sconfitti 5-3 al Bentegodi e sorpassati in classifica dalla Juventus.
L'esilio dopo la Fatal VeronaLa carriera di allenatore di Cesare Maldini subisce così un brusco stop: l’esonero dal Milan nel 1974 e le tutt’altro che indimenticabili esperienze sulle panchine di Foggia e Ternana lo allontanano dalla ribalta cui è abituato e dai palcoscenici che merita. Nel 1980 Maldini, dopo aver centrato una promozione in serie B con il Parma del promettente Carlo Ancelotti, da lui valorizzato, entra a far parte dei quadri federali.
Il Mondiale dell'82 e la Nazionale Under 21Maldini è secondo di Enzo Bearzot sulla panchina della Nazionale che nel 1982 conquista l’insperato titolo di campione del mondo. Negli anni ‘90 assume l'incarico di tecnico dell'Italia Under 21 con cui vince il campionato europeo di categoria per ben tre edizioni consecutive (1992, 1994, 1996). Questi successi, uniti alla meritata fama di uomo integerrimo e competente, ne fanno il candidato ideale per la panchina della Nazionale maggiore, alla quale arriva meritatamente nel dicembre del 1996, all’eta di 64 anni.
In Nazionale con il figlio PaoloCesare, che allena in Nazionale il fenomenale figlio Paolo, guida l’Italia ai mondiali francesi del 1998, conclusi con l’eliminazione subìta ad opera dei transalpini ai calci di rigore nei quarti di finale. Cesare torna al Milan nel 1999 come capo osservatore ma viene chiamato alla guida tecnica dei rossoneri nel marzo 2001, in tempo per vincere in maniera trionfale un derby di campionato contro l’Inter per sei reti a zero.
Da ct del ParaguayUomo di grande esperienza calcistica, nel 2002 spende le ultime energie di una intensa carriera di allenatore qualificando la nazionale del Paraguay ai mondiali e portando la squadra sino agli ottavi di finale. Terminata la carriera di allenatore, Cesare Maldini diventa apprezzato opinionista televisivo per network esteri.
Palmares Cesare MaldiniDa giocatore: Milan: 4 Campionati italiani (1954-55; 1956-57; 1958-59; 1961-62); 1 Coppa Latina (1956); 1 Coppa dei Campioni (1962-63) Da allenatore: Milan: 1 Coppa Italia (1972-73); 1 Coppa della Coppe (1972-73) Nazionale italiana: 1 Campionato del Mondo (1982); 3 Campionati Europei Under 21 (1992, 1994, 1996) Personale: Panchina d’Oro alla carriera (1996) Inserito nella Hall of Fame del Calcio Italiano (2016, riconoscimento alla memoria)
Statistiche Cesare Maldini allenatoreMilan (anni 1972-74 e stagione 2000-2001): 95 gare ufficiali (55 vittorie - 22 pareggi - 21 sconfitte) Foggia (anni 1974-76): 45 partite (14 vittorie -18 pareggi -13 sconfitte) Ternana (stagione 1976-77): 13 gare ufficiali (2 vittorie - 4 pari - 7 sconfitte) Parma (stagione 1979-80): 36 (12 vittorie - 11 pari - 13 sconfitte)
In Nazionale da ctNazionale italiana (1980-1998) Nazionale del Paraguay (2001-2)
Curiosità e aneddoti su Cesare MaldiniCesare Maldini, nel corso della sua intensa esistenza, ha saputo coniugare la franchezza, la caparbietà e la semplicità della gente di Trieste con l’eleganza che contraddistingue la sua città d’adozione, Milano.
Il duo triestino con Nereo RoccoBuona parte della sua carriera, da giocatore prima e da tecnico poi, è stata caratterizzata dal rapporto quasi filiale con il grande allenatore Nereo Rocco. Rocco crede nelle qualità di Maldini e lo porta con sé in prima squadra a Trieste, gli consiglia di accettare la corte del Milan, lo chiama per chiedergli consiglio quando il Milan gli propone la guida tecnica nell’estate 1961; eppure per Cesare Maldini, il grande Nereo sarà sempre “il Signor Rocco”, con l’appellativo di signore a rimarcare il rispetto e la devozione marcatamente triestini.
La prima coppa dei Campioni italianaNell’autunno 1961 il “Signor Rocco” è sul punto di abbandonare il Milan reduce da una pesante sconfitta rimediata a Firenze: sarà Cesare Maldini, nel covo dell’ “Assassino”, famoso ristorante milanese che per Cesare è vera e propria seconda casa, a convincerlo a restare a Milano. Insieme vincono lo scudetto 1961-62 con un Milan all star e l’anno seguente trionfano a Webley conquistando con il Milan la prima Coppa dei Campioni della storia rossonera e di una società italiana.
Il più bel ricordoMaldini è leader di quel Milan, tanto da prendersi la responsabilità nella finale con il Benfica, sul risultato di 0 a 1 per gli avversari e da vero e proprio braccio operativo di Rocco in campo, di cambiare la marcatura su Eusebio affidandolo all’arcigno Trapattoni. Il risultato finale di due reti ad una consegna la Coppa al Milan ed a Cesare il più bel ricordo, come da lui stesso affermato, della sua carriera da calciatore.
Cesare e le 'Maldinate'L’eleganza che lo contraddistingue in campo è qualche volta figlia di una eccessiva sicurezza: capita così che Cesare si lasci andare a qualche svarione difensivo (le celebri “maldinate”) dal quale esce comunque a testa alta e sempre più consapevole dei propri mezzi. Terminata la carriera calcistica durata 15 anni (di cui dodici spesi con la maglia del Milan), Cesare si avvia alla carriera di allenatore, a fianco del suo mentore Rocco.
Sfiora il tripleteMaldini sfiora il “triplete”nella stagione 1972-73: vince la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, quest’ultima in una infuocata finale a pochi giorni dalla gara decisiva per il titolo di campione nazionale a Verona. L’ottusità e la miopia dei dirigenti rossoneri di allora, restii a chiedere di posticipare la gara di campionato, costa allo stanchissimo Milan di Maldini il titolo e la conseguente nascita del mito della “Fatal Verona” che influisce negativamente sulla sua carriera di allenatore nelle squadre di club. Ma il tempo è galantuomo con Cesare Maldini: quanto sognato con il Milan da allenatore diventa splendida realtà con le squadre nazionali.
La Nazionale e l'Italia Under 21Maldini è ancora una volta sul campo, a fianco degli azzurri di Spagna ’82, per proteggerli dagli attacchi della stampa e condurli, da vice di Enzo Bearzot, alla conquista del titolo mondiale. Cesare porta poi negli anni 90 l’Under 21 a tre successi consecutivi di categoria e si merita la nazionale maggiore con cui arriva agli sfortunati mondiali di Francia nel 1998, dai quali è eliminato con la sua Italia dai padroni di casa ai calci di rigore.
Due perle di rara bellezzaLa carriera di tecnico di Maldini si chiude con due perle di rara bellezza: la prima, il 6-0 ottenuto sulla panchina del Milan in un derby ovviamente entrato a far parte della storia delle stracittadina e del calcio italiano; la seconda, la qualificazione ai mondiali del 2002 ottenuta con la nazionale del Paraguay (“sono onorato di allenare una nazionale di combattenti” dice Cesare) con relativo passaggio del primo turno a settant’anni compiuti.
Numero di maglia Cesare MaldiniCesare Maldini ha sempre giocato con la maglia numero 2 oppure con il 5.
Cesare Maldini e le imitazioni di Teo TeocoliCiò che sembra il canto del cigno di un uomo di altri tempi diventa invece un’altra occasione di popolarità. L’attore brillante Teo Teocoli, tifoso del Milan e amico di lunga data di Cesare, comincia in occasione dei mondiali ad imitarne tic e modi di dire provocando una prima reazione rabbiosa in Maldini ma creando allo stesso tempo curiosità, interesse ed infine ammirazione per la figura di Cesare Maldini, la cui fama raggiunge anche i più giovani. Con il tempo Cesare Maldini apprezzerà l’affettuosa caricatura di Teocoli.
Morte Cesare MaldiniIl 3 Aprile 2016, Cesare Maldini muore all’età di 84 anni. Due giorni più tardi, al suo funerale, celebrato nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, parteciperanno più di mille persone. E' l'ultimo, commosso abbraccio della 'sua' Milano, dei tifosi (milanisti e non) e del mondo del calcio per un uomo che è stato simbolo di eleganza e praticità. Cesare Maldini è stato sepolto al Cimitero Monumentale di Milano. A lui, alla sua memoria e a quella dell'icona interista Giacinto Facchetti verrà poi intitolato un giardino pubblico di Milano nei pressi dello stadio San Siro. Enrico Maggioni e Matteo Ronchetti
Trofei vinti
Campionato italiano
4
Milan (1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1961-1962)
Coppa Latina
1
Milan (1956)
Champions League
1
Milan (1962-1963)
Coppa Italia (da allenatore)
1
Milan (1972-1973)
Coppa delle Coppe (da allenatore)
1
Milan (1972-1973)
Campionato Europeo U21 (da CT)
3
Italia (1992, 1994, 1996)
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|1952-54
|Triestina
|Serie A
|32
|0
|32
|0
|1954-66
|Milan
|Serie A
|347
|3
|Coppa Italia
|9
|0
|Coppa Campioni + Coppa delle Fiere
|42
|0
|Coppa Latina + Intercontinentale
|8 (5+3)
|0
|406
|3
|1966-67
|Torino
|Serie A
|33
|0
|Coppa Italia
|3
|0
|36
|0