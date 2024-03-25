Profilo

HALL OF FAME AC MILAN: CESARE MALDINI

Moglie, figli e nipoti: la Dinastia Maldini

Caratteristiche tecniche

La carriera di Cesare Maldini da giocatore

Il primo anno al Milan

Subito leader

Nereo Rocco e l'opera di convincimento

“Signor Rocco, non se ne vada, qui si vince”

Con il Milan la prima Coppa dei Campioni italiana

Cesare Maldini cede la fascia a Rivera

La carriera di Cesare Maldini da allenatore e ct

L'esilio dopo la Fatal Verona

Il Mondiale dell'82 e la Nazionale Under 21

In Nazionale con il figlio Paolo

Da ct del Paraguay

Palmares Cesare Maldini

Statistiche Cesare Maldini allenatore

In Nazionale da ct

Curiosità e aneddoti su Cesare Maldini

Il duo triestino con Nereo Rocco

La prima coppa dei Campioni italiana

Il più bel ricordo

Cesare e le 'Maldinate'

Sfiora il triplete

La Nazionale e l'Italia Under 21

Due perle di rara bellezza

Numero di maglia Cesare Maldini

Cesare Maldini e le imitazioni di Teo Teocoli

Morte Cesare Maldini

Cesare Maldini nasce a Trieste il 5 febbraio 1932.dotato di tecnica e personalità, inizia da terzino destro per poi accentrarsi. E' il. Nel suo ricco palmarès anche quattro Scudetti e una Coppa Latina. Maldini, leggenda rossonera per la lunga carriera spesa al Milan sia dasia comee osservatore, è parimenti simbolo indimenticabile della storia del calcio italiano per aver, a fianco di Enzo Bearzot, ile per aver trionfato, come tecnico della, in tre edizioni consecutive (1992, 1994, 1996) del campionato europeo di categoria.Sposato con Marisa, Cesare Maldini è padre di, tra cui il formidabile, che è degno successore del padre nel ruolo di leader e capitano del Milan, si cala con la consueta signorilità e competenza, a fine carriera, nel ruolo di commentatore televisivo. Due suoi nipoti () hanno seguito le orme del nonno e del padre, crescendo nel settore giovanile del Milan.ha anche esordito e segnato con la maglia rossonera. E' l'ultimo dellaDifensore dalla grandi qualità fisiche e tecniche, si contraddistingue per l’eclettismo che gli consente di giostrare, con rara efficacia, da terzino destro o difensore centrale (stopper e libero, secondo i canoni classici del calcio). Falcata elegante, considerevole abilità nel gioco aereo, Maldini coniuga la concretezza del difensore alle non comuni doti di palleggio che gli consentono di avviare con successo l’azione offensiva.Triestino del quartiere del pane, Servola, Cesare Maldini, dopo un promettente inizio di carriera a Trieste, viene ingaggiato dal Milan a soli 22 anni. Cresciuto sotto l’ala protettrice di Nereo Rocco, si impone nelall’attenzione degli ambiziosi rossoneri del presidente Rizzoli, alla ricerca di giovani talenti da affiancare a più celebrati campioni, per la sicurezza ed i bagliori di classe che mostra al primo campionato di serie A da titolare con la maglia della Triestina.Il primo anno al Milan è trionfale: i rossoneri conquistano il quinto titolo nazionale, avvalendosi in difesa delle qualità emergenti di Cesare Maldini e spinti in attacco dalle reti di Gunnar Nordahl. Rizzoli ha creato un gruppo di campioni ai quali si aggiungono ogni anno nuovi talenti con lo scopo, raggiunto, di riportare e mantenere il Milan ai vertici del calcio italiano e partecipare, con concrete ambizioni di successo, all’avventura europea.Benché molto giovane, Cesare Maldini è leader del reparto difensivo: colleziona presenze e scudetti nella, arrivando anche a disputare con il Milan la finale – prima volta per una squadra italiana – di, uscendone tuttavia sconfitto per tre reti a due dal Real Madrid.NelCesare viene raggiunto a Milano dal suo mentore, Nereo Rocco, che assume la guida tecnica del Milan. Il campione rossonero è oramai ambientato nella metropoli meneghina, che tuttavia spaventa il pur navigato tecnico triestino che, a seguito di un inizio di campionato stentato, chiama a sé Cesare confidandogli la propria inadeguatezza e la volontà di lasciare Milano ed il Milan. E’ proprio il campione di Servola ad imporsi una volta ancora con l’innato carisma:E' con queste parole che Cesare Maldini convince Nereo Rocco a restare. Così, con Cesare Maldini diga difensiva ed una serie impressionante di campioni a centrocampo ed in attacco, il Milan inizia la rimonta che lo porterà allo scudetto nellaL’anno successivo la coppia Maldini – Rocco farà da regista al primo trionfo continentale di una squadra italiana: nel tempio di Wembley il Milan sconfigge per due reti ad una i temibilissimi portoghesi del Benfica portando a Milano la tanto agognataCon l’abbandono del presidente Rizzoli e di Nereo Rocco, che si trasferisce al Torino, si esaurisce il ciclo vincente al Milan di Cesare Maldini che rimane in rossonero per altre tre stagioni da capitano sino al 1966, dopo aver collezionato complessivamente 412 presenze con tre reti all’attivo.Cesare cede la fascia di capitano a Gianni Rivera e si trasferisce asponda granata, per ritrovarsi una volta ancora con Nereo Rocco. Al termine dellaCesare Maldini decide di lasciare l'attività agonistica per intraprendere la carriera diCresciuto anche in questa esperienza all’ombra del grande allenatore conterraneo, il calcio di mister Cesare Maldini si dimostrerà elegante ed essenziale e lo porterà al successo sui campi d’Italia e del mondo. Cesare Maldini vince, nella stagione 1972-73, da, con Nereo Rocco nel ruolo di direttore tecnico, la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, ma perde inopinatamente il campionato all’ultimo respiro nella triste domenica della “” che vede i rossoneri sconfitti 5-3 al Bentegodi e sorpassati in classifica dalla Juventus.La carriera di allenatore di Cesare Maldini subisce così un brusco stop: l’esonero dal Milan nel 1974 e le tutt’altro che indimenticabili esperienze sulle panchine dilo allontanano dalla ribalta cui è abituato e dai palcoscenici che merita. Nel 1980 Maldini, dopo aver centrato una promozione in serie B con ildel promettente Carlo Ancelotti, da lui valorizzato, entra a far parte dei quadri federali.Maldini è secondo disulla panchina della Nazionale che nelconquista l’insperato titolo diNegli anni ‘90 assume l'incarico dicon cui vince il campionato europeo di categoria per ben tre edizioni consecutive (1992, 1994, 1996). Questi successi, uniti alla meritata fama di uomo integerrimo e competente, ne fanno il candidato ideale per la, alla quale arriva meritatamente nel dicembre del 1996, all’eta di 64 anni.Cesare, che allena in Nazionale il fenomenale figlio Paolo, guida l’Italia ai mondiali francesi del 1998, conclusi con l’eliminazione subìta ad opera dei transalpini ai calci di rigore nei quarti di finale. Cesare torna al Milan nel 1999 come capo osservatore ma viene chiamato alla guida tecnica dei rossoneri nel marzo 2001, in tempo per vincere in maniera trionfale un derby di campionato contro l’Inter per sei reti a zero.Uomo di grande esperienza calcistica, nel 2002 spende le ultime energie di una intensa carriera di allenatore qualificando la nazionale delai mondiali e portando la squadra sino agli ottavi di finale. Terminata la carriera di allenatore, Cesare Maldini diventa apprezzato opinionista televisivo per network esteri.Milan: 4 Campionati italiani (1954-55; 1956-57; 1958-59; 1961-62); 1 Coppa Latina (1956); 1 Coppa dei Campioni (1962-63)Milan: 1 Coppa Italia (1972-73); 1 Coppa della Coppe (1972-73) Nazionale italiana: 1 Campionato del Mondo (1982); 3 Campionati Europei Under 21 (1992, 1994, 1996)Panchina d’Oro alla carriera (1996) Inserito nella Hall of Fame del Calcio Italiano (2016, riconoscimento alla memoria)(anni 1972-74 e stagione 2000-2001): 95 gare ufficiali (55 vittorie - 22 pareggi - 21 sconfitte)(anni 1974-76): 45 partite (14 vittorie -18 pareggi -13 sconfitte)(stagione 1976-77): 13 gare ufficiali (2 vittorie - 4 pari - 7 sconfitte)(stagione 1979-80): 36 (12 vittorie - 11 pari - 13 sconfitte)(1980-1998)(2001-2)Cesare Maldini, nel corso della sua intensa esistenza, ha saputo coniugare la franchezza, la caparbietà e la semplicità della gente di Trieste con l’eleganza che contraddistingue la sua città d’adozione, Milano.Buona parte della sua carriera, da giocatore prima e da tecnico poi, è stata caratterizzata dal rapporto quasi filiale con il grande allenatoreRocco crede nelle qualità di Maldini e lo porta con sé in prima squadra a Trieste, gli consiglia di accettare la corte del Milan, lo chiama per chiedergli consiglio quando il Milan gli propone la guida tecnica nell’estate 1961; eppure per Cesare Maldini, il grande Nereo sarà sempre “il Signor Rocco”, con l’appellativo di signore a rimarcare il rispetto e la devozione marcatamente triestini.Nell’autunno 1961 il “Signor Rocco” è sul punto di abbandonare il Milan reduce da una pesante sconfitta rimediata a Firenze: sarà Cesare Maldini, nel covo dell’ “Assassino”, famoso ristorante milanese che per Cesare è vera e propria seconda casa, a convincerlo a restare a Milano. Insieme vincono lo scudetto 1961-62 con un Milan all star e l’anno seguente trionfano a Webley conquistando con il Milan la prima Coppa dei Campioni della storia rossonera e di una società italiana.Maldini è leader di quel Milan, tanto da prendersi la responsabilità nella finale con il Benfica, sul risultato di 0 a 1 per gli avversari e da vero e proprio braccio operativo di Rocco in campo, di cambiare la marcatura su Eusebio affidandolo all’arcigno Trapattoni. Il risultato finale di due reti ad una consegna la Coppa al Milan ed a Cesare, come da lui stesso affermato, della sua carriera da calciatore.L’eleganza che lo contraddistingue in campo è qualche volta figlia di una eccessiva sicurezza: capita così che Cesare si lasci andare a qualche svarione difensivo (le celebri “maldinate”) dal quale esce comunque a testa alta e sempre più consapevole dei propri mezzi. Terminata la carriera calcistica durata 15 anni (di cui dodici spesi con la maglia del Milan), Cesare si avvia alla carriera di allenatore, a fianco del suo mentore Rocco.Maldini sfiora il “triplete”nella stagione 1972-73: vince la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, quest’ultima in una infuocata finale a pochi giorni dalla gara decisiva per il titolo di campione nazionale a Verona. L’ottusità e la miopia dei dirigenti rossoneri di allora, restii a chiedere di posticipare la gara di campionato, costa allo stanchissimo Milan di Maldini il titolo e la conseguente nascita del mito della “Fatal Verona” che influisce negativamente sulla sua carriera di allenatore nelle squadre di club. Ma il tempo è galantuomo con Cesare Maldini: quanto sognato con il Milan da allenatore diventa splendida realtà con le squadre nazionali.Maldini è ancora una volta sul campo, a fianco degli azzurri di Spagna ’82, per proteggerli dagli attacchi della stampa e condurli, da, alla conquista del titolo mondiale. Cesare porta poi negli anni 90 l’a tre successi consecutivi di categoria e si merita la nazionale maggiore con cui arriva agli sfortunati mondiali di Francia nel 1998, dai quali è eliminato con la sua Italia dai padroni di casa ai calci di rigore.La carriera di tecnico di Maldini si chiude con: la prima, il 6-0 ottenuto sulla panchina del Milan in un derby ovviamente entrato a far parte della storia delle stracittadina e del calcio italiano; la seconda, la qualificazione ai mondiali del 2002 ottenuta con la nazionale del Paraguay (“sono onorato di allenare una nazionale di combattenti” dice Cesare) con relativo passaggio del primo turno a settant’anni compiuti.Cesare Maldini ha sempre giocato con la magliaoppure con ilCiò che sembra il canto del cigno di un uomo di altri tempi diventa invece un’altra occasione di popolarità. L’attore brillantetifoso del Milan e amico di lunga data di Cesare, comincia in occasione dei mondiali ad imitarne tic e modi di dire provocando una prima reazione rabbiosa in Maldini ma creando allo stesso tempo curiosità, interesse ed infine ammirazione per la figura di Cesare Maldini, la cui fama raggiunge anche i più giovani. Con il tempo Cesare Maldini apprezzerà l’affettuosa caricatura di Teocoli.Il 3 Aprile 2016, Cesare Maldini muore all’età di 84 anni. Due giorni più tardi, al suo funerale, celebrato nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, parteciperanno più di mille persone. E' l'ultimo, commosso abbraccio della 'sua' Milano, dei tifosi (milanisti e non) e del mondo del calcio per un uomo che è stato simbolo di eleganza e praticità. Cesare Maldini è stato sepolto al Cimitero Monumentale di Milano. A lui, alla sua memoria e a quella dell'icona interista Giacinto Facchetti verrà poi intitolato un giardino pubblico di Milano nei pressi dello stadio San Siro.