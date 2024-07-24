Profilo

Angelica Soffia è il difensore dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2022, quando è arrivata dall'AS Roma. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Angelica Soffia Luogo e data di nascita: Albano Terme, 2 luglio 2000 Al Milan dal: 07-2022 Scadenza contratto: 30/06/2027 Ex squadre: AGSM Verona, AS Roma Carriera Angelica Soffia AGSM Verona Angelica Soffia firma con l'AGSM Verona nel 2015 e in un primo momento si aggrega alla squadra primavera. Il debutto in prima squadra arriva il 6 febbraio 2016, nella gara contro il Luserna. Durante la stagione successiva, Soffia trova più spazio e gioca ben 19 partite, facendo anche il suo debutto in UEFA Women's Champions League contro il BIIK-Kazygurt. Il 28 gennaio 2017 segna il suo primo goal tra professionisti, nella sfida di Serie A contro lo Jesina. Con l'AGSM Verona, Soffia gioca anche una finale di Coppa Italia e una di Supercoppa nel 2016. AS Roma Nel 2018, Soffia firma con la neonata AS Roma. Debutta con le giallorosse il 22 settembre 2019, nella partita persa per 3-2 contro il Sassuolo. Durante la sua prima stagione nella capitale, Soffia colleziona 19 presenze. Nella stagione 2020/21, Soffia trova più continuità e gioca anche tutte e 7 le partite che portano l'AS Roma alla vittoria nella Coppa Italia. AC Milan Nell'estate del 2022, Angelica Soffia diventa una giocatrice dell'AC Milan Femminile. La prima partita da rossonera è l'amichevole contro il Como del 30 luglio 2022. In Serie A, scende in campo per la prima giornata di campionato contro la Fiorentina. Il suo primo goal da milanista arriva l'8 gennaio 2023, nella gara valevole per la Coppa Italia contro la Lazio. Una delle partite più importanti giocate da Soffia per l'AC Milan Femminile è quella del 13 maggio 2023, contro la sua ex squadra, l'AS Roma. Durante il match il terzino ha segnato un goal e servito un assist, contribuendo al risultato finale di 2-2. Durante la sua prima stagione al Milan colleziona 25 presenze e segna 2 reti. Durante la stagione 2023/24 con Corti in panchina trova meno continuità, subentrando spesso a partita in corso. Importante il suo unico goal in stagione, segnato al Como nella partita di ritrono della poule salvezza, che ha permesso all'AC Milan Femminile di blindare il sesto posto in classifica. Carriera in nazionale Nel 2015, Soffia viene convocata per l'U17 dell'Italia e fa il suo debutto il 30 settembre 2015 nella gara contro la Macedonia del Nord, valevole per la qualificazione all'Europeo di categoria. Nel 2018 viene chiamata nell'U19, sempre per la qualificazione agli Europei, e in quell'occazione indossa anche la fascia da capitano. Nella nazionale maggiore, invece, fa il suo debutto nell'aprile del 2021, in un'amichevole contro l'Islanda. Le prime reti in azzurro arrivano il 14 giugno 2021, quando segna una doppietta contro l'Austria.

Trofei vinti Coppa Italia 1 AS Roma (2020-21)