Profilo

Andrea Stašková è un'attaccante dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2023, quando è arrivata dalla Atlético Madrid. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Andrea Stašková Luogo e data di nascita: Znojmo, 12 maggio 2000 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Sparta Praga, Juventus, Atlético Madrid Carriera Andrea Stašková Sparta Praga Andrea Stašková si unisce allo Sparta Praga nel 2015 e passa la prima stagione a giocare nella primavera, con la quale vince anche il campionato di categoria. Durante la stagione successiva debutta con la prima squadra. Il 5 ottobre 2016 Stašková debutta in UEFA Women's Champions League durante l'andata della partita contro il Twente. Al ritorno, Andrea Stašková segna il suo primo goal europeo. Durante la sua prima stagione tra le professioniste, vince la Coppa della Repubblica Ceca, mentre nella stagione 2017/28 vince il primo campionato. Juventus Il 3 luglio 2019, Andrea Stašková firma con la Juventus. Debutta con la maglia bianconera l'11 settembre, nella gara di UEFA Women's Champions League contro il Barcellona. Il primo goal per il nuovo club arriva nella partita di ritorno contro le spagnole. Stašková chiude la prima stagione in Italia con 17 presenze e 7 reti, conquistando la Serie A e la Supercopppa. Durante la stagione 2020/21, Stašková prende parte a tutte le partite disputate della Juventus, riuscendo a segnare ben 13 goal. Quell'anno viene messa in lista per il premio "Miglior giocatrice ceca dell'anno", nella quale arriva seconda. Ottiene una nomination al premio anche l'anno successivo (2021) e lo vince. Il 25 maggio 2022, annuncia attraverso i suoi canali social che lascia la Juventus a fine stagione. Atlético Madrid Andrea Stašková viene ufficializzata come nuova giocatrice dell'Atlético Madrid il 26 giugno 2022. Debutta con il nuovo club il 17 settembre nei minuti finali della partita contro il Siviglia. Stašková segna il suo primo goal in Spagna il 2 ottobre contro il Levante, nella partita persa per 2-1. Conclude la stagione con 30 presenze e 3 goal, coronata dalla vittoria della Copa de la Reina. AC Milan Durante il mercato estivo del 2023, Andrea Stašková torna in Italia e firma con l'AC Milan. Fa il suo debutto con le rossonere nel corso della The Women's Cup, nella partita giocata il 23 agosto contro l'América de Cali. Il primo goal di Stašková per l'AC Milan arriva il 28 agosto duranto l'Amos Cup. Goal segnato contro la sua ex squadra, l'Atlético Madrid. La prima partita ufficiale dell'attaccante è la prima giornata di Serie A contro la Roma, match durante il quale ha anche servito un assist. Andrea Stašková chiude la sua prima stagione in rossonero con 25 presenze e 7 reti. Carriera in nazionale Nel 2015, Andrea Stašková debutta con la formazione U15 della nazionale della Repubblica Ceca. Gioca 4 partite, prima di essere convocata, nello stesso anno, nell'U17. La prima chiamata in nazionale maggiore arriva nel 2018. Stašková scende in campo il 12 giugno 2018 nella gara valida alla qualificazione ai Mondiali 2019 contro le Fær Øer. Il 30 agosto 2019, segna il suo primo goal internazionale contro la Moldavia. Curiosità Andrea Stašková si avvicina al calcio grazie al padre, allenatore di calcio.

Trofei vinti I. liga u017een 2 Sparta Praga (2017-2018, 2018-2019) Coppa di Repubblica Ceca 3 Sparta Praga (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) Serie A 3 Juventus (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) Coppa Italia 1 Juventus (2021-2022) Super Coppa Italiana 3 Juventus (2019, 2020, 2021) Copa del Rey 1 Atlu00e9tico Madrid (2022-2023)