Profilo

Allyson Swaby è il difensore dell'AC Milan Femminile dal luglio del 2023, quando è arrivata dall' Angel City. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Allyson Swaby Luogo e data di nascita: Hartford, 3 ottobre 1993 Al Milan dal: 07-2023 Scadenza contratto: 30/06/2026 Ex squadre: Fjarðab/Höttur/Leiknir, AS Roma, Angel City, PSG Carriera Allyson Swaby Fjarðab/Höttur/Leiknir Dopo aver militato nel calcio universitario con il Boston College Eagle, Allyson Swaby arriva nell'estate del 2018 a giocare in 2. delid kvenna (terza serie islandese) con il club Fjarðab/Höttur/Leiknir. Debutta il 1 giugno 2019, nella partia di Coppa di Islanda contro il Grindavik. In campionato, invece, debutta l'8 giugno contro il IF Grotta, segnando tra l'altro la sua prima doppietta per il suo club. AS Roma Notata da Betty Bavagnoli, Swaby arriva all'AS Roma nel novembre del 2018. La sua prima partita in giallorosso è quella del 22 dicembre 2018 contro la Fiorentina. Il primo goal arriva invece a febbraio, contro il Florentia San Gimignano. Chiude la sua prima stagione in Italia con 9 presenze e 1 goal. Durante la sua seconda annata all'AS Roma, Swaby diventa una delle giocatrici più utilizzate, saltando solamente due partite. Prima dell'interruzione del campionato causa Covid, Swaby colleziona 13 presenze nella stagione 2019/20. Nella stagione 2020/21, la sua terza con la maglia delle giallorosse, vince anche il primo trofeo. Il 30 maggio 2021 vince la Coppa Italia ai rigori contro l'AC Milan Femminile. Angel City A gennaio del 2022, Swaby va a giocare in NWSL per l'Angel City, firmando un contratto per ben 2 anni. Negli Stati Uniti gioca solamente 4 partite, debuttando il 26 marzo 2022 contro l'OL Reign. PSG Dopo un solo anno, Swaby fa il suo ritorno in Europa, passando a titolo temporaneo al PSG. Per problemi burocratici, però, non le è stato permettere giocare con il club francese. AC Milan Nell'estate del 2023, Allyson Swaby diventa una giocatrice dell'AC Milan Femminile. Debutta con le rossonere il 17 settembre 2023, contro la sua ex squadra l'AS Roma e in occasione della partita serve un assist a Dompig per il momentaneo 2-1. Durante la sua prima stagione con l'AC Milan Femminile colleziona 20 presenze, di cui 16 partendo dal primo minuto. Carriera in nazionale La prima chiamata per la Giamaica arriva nel 2018 e debutta con la nazionale il 10 giugno di quell'anno nella fase a gironi della CONCACAF Women's Championship contro il Canada, competizione nella quale conquista anche il bronzo. Grazie alle prestazioni di Swaby, la Giamaica conquista una prima storica qualificazione ai Mondiali di Francia 2019, dove fa il suo debutto contro il Brasile. Nel 2022 conquista il secondo bronzo nella CONCACAF Women's Championship. Durante i mondiali di Australia e Nuova Zelanda del 2023, Swaby segna anche il suo primo goal internazionale, nella vittoria per 1-0 contro Panama. Curiosità Nata negli Stati Uniti da padre giamaicano e madre inglese, decide di rappresentare la Giamaica. Ha una sorella Chantelle, la quale gioca a calcio nello stesso ruolo.

Trofei vinti Coppa Italia 1 AS Roma (2020-21)