Verso Inter-Milan, dubbi sul terzino destro: tre opzioni per Pioli

NEWS MILAN – Continuano a non convincere le prestazioni dei terzini destri che si sono susseguiti nel corso di questa stagione. Ovvero Andrea Conti e Davide Calabria. Lo sa bene Stefano Pioli, che dovrà decidere il da farsi per il derby di domenica sera. Entrambi hanno cominciato in maniera disastrosa, ma nel corso dei mesi qualcosa è leggermente migliorata. Su tutti Conti, che già da Juventus-Milan aveva cominciato a invertire la tendenza.

Nelle ultime settimane però Conti ha calato nuovamente il suo rendimento, mostrandosi poco incisivo soprattutto in fase difensiva negli uno contro uno. Una fastidiosa tonsillite, poi, potrebbe minarne le possibilità di scendere in campo dall’inizio nel derby. Miglioramenti che invece non ci sono mai stati nel corso di questa stagione per Davide Calabria, che continua a non convincere. Quasi sufficiente la prova contro il Verona, anche se era partito malissimo nel primo tempo con un paio di errori da matita rossa. Ma non può bastare, perché già da domenica gli avversari saranno di caratura ben superiore rispetto a – con tutto il rispetto – gli esterni sinistri del Verona.

E qui nasce una nuova idea per Stefano Pioli, che risponde al nome di Alexis Saelemaekers. Cominciamo con un paio di premesse “negative”. Non è un terzino destro, ha ricoperto quel ruolo in passato, ma non è adatto. Fisicamente non è particolarmente dotato, e tatticamente è impreparato. O meglio, non avendo “studiato” da terzino di Serie A, appare complicato adattarlo. Soprattutto se l’esordio da titolare in un ruolo non suo fosse proprio la partita più importante e complicata della stagione: un derby in casa dell’Inter, che il Milan non vince dal 2010.

Ma Saelemaekers potrebbe essere una sorpresa in positivo da schierare. Utilizzando la sua propensione offensiva, potrebbe tenere dietro l’esterno sinistro che Antonio Conte schiererà titolare. Con Samuel Castillejo che agirebbe sulla fascia destra, i due potrebbero creare non pochi pericoli sulla zona di destra. Magari con Franck Kessie maggiormente attento a coprire in fase di costruzione.

Saelemaekers è comunque pronto a mettersi a disposizione del mister, anche da terzino destro se serve: “Sono entrato come terzino destro, è un ruolo che mi piace. Dal punto di vista difensivo posso giocare bene, ma lo stesso posso farlo anche a livello offensivo. Cerco sempre di giocare al massimo e di aiutare i miei compagni. Ruolo? Non ne ho ancora parlato bene col mister, ma da quello che ho capito hanno un piano preciso per me. Il cross, secondo me sono bravo a fare assist. La mia principale caratteristica è fare i cross”.

E chissà che Pioli sorprenda tutti. A nostro avviso, schierare Saelemaekers non sarebbe poi un rischio così tanto scellerato. Considerato che il rendimento delle altre due alternative è stato altamente discutibile, e che il loro stato fisico non è ottimale, la titolarità di Saelemaekers non è poi così impossibile. Mancano ancora diversi giorni al derby, che ricordiamo si giocherà domenica sera, dunque c’è tempo per decidere e valutare l’affidabilità di tutte e tre le alternative a disposizione di Pioli.

