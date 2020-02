Saelemaekers: “Ruolo? Piano preciso per me. Sono bravo nei cross”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sulle sue caratteristiche sul rettangolo di gioco, Saelemaekers ha spiegato: “Sono entrato come terzino destro, è un ruolo che mi piace. Dal punto di vista difensivo posso giocare bene, ma lo stesso posso farlo anche a livello offensivo. Cerco sempre di giocare al massimo e di aiutare i miei compagni”.

Su quello che sarà, invece, il suo ruolo nel Milan, Saelemaekers ha sottolineato: “Non ne ho ancora parlato bene col mister, ma da quello che ho capito hanno un piano preciso per me”. Infine, su cosa preferisce fare in campo: “Il cross, secondo me sono bravo a fare assist. La mia principale caratteristica è fare i cross”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

