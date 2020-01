Castillejo su Ibrahimovic: “Basta la sua presenza, fa paura”

ULTIME NEWS MILAN – Samu Castillejo, nella lunga intervista concessa a ‘Milan Tv’, ha parlato dell’impatto di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritorno al Milan. Ecco le sue parole: “Con Ibrahimovic basta la presenza, fa paura. Da quando è arrivato il livello di allenamento e delle partite, o dei torelli è alto. Quando sbaglia chi è vicino a lui lo guarda male, come per dire di svegliarsi. Fa aumentare il livello della qualità”. Intanto ecco le squadre interessate a Jesus Suso per questa finestra di mercato, continua a leggere >>>

