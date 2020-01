Calciomercato Milan – Roma e Siviglia vogliono il prestito di Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, in casa Milan, al momento, tiene banco la questione relativa a Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo spagnolo che ha chiesto al club di Via Aldo Rossi di essere ceduto.

Roma e Siviglia lo vogliono, ma soltanto con la formula del prestito. Il Milan, al contrario, vuole monetizzare dalla cessione del suo numero 8 per realizzare una cospicua plusvalenza in bilancio. Con la Roma, eventualmente, il Diavolo prenderebbe in considerazione uno scambio con l’esterno turco Cengiz Ünder.

Il Siviglia, dove c’è il direttore sportivo Monchi che è un grande estimatore di Suso, per ora ha avuto soltanto contatti con il suo entourage e non con il Milan. Chi, invece, rischia di allontanarsi inesorabilmente da Milano è Dani Olmo: per le ultime sul talento iberico della Dinamo Zagabria, continua a leggere >>>

