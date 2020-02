Verso Inter-Milan, ballottaggio tra Kjaer e Musacchio: l’analisi

NEWS MILAN – Un altro ballottaggio in vista da risolvere per Stefano Pioli per quanto riguarda il derby Inter-Milan di domenica sera a ‘San Siro‘. Riguarda i due difensori Simon Kjaer e Mateo Musacchio, che si gioca un posto per il ruolo di difensore centrale di destra. Oggi Kjaer si è allenato a Milanello con un lavoro personalizzato, lontano dal gruppo; Musacchio invece è ormai pienamente recuperati.

Ma entrambi saranno molto probabilmente a disposizione dell’allenatore, vogliosi e carichi di giocare una delle partite più importanti della stagione. Non solo importante, ma anche la più difficile probabilmente. Principalmente perché si gioca contro una squadra che in questa stagione ha lasciato per strada pochissimi punti. Poi perché il Milan non vince in casa dell’Inter in Serie A dal novembre 2010: quella volta fu decisivo un rigore di Zlatan Ibrahimovic.

Mateo Musacchio ha saltato Milan-Udinese e Milan-SPAL di Coppa Italia per una contusione alla caviglia. Non è stato convocato per Milan-Torino sempre in coppa, ed è rimasto in panchina contro il Brescia. Ha giocato da titolare invece contro il Verona domenica scorsa, e nel post-partita si è detto felice per aver recuperato appieno dall’infortunio. Sicuramente è l’argentino in vantaggio a partire da titolare.

Ma Simon Kjaer ha dimostrato grande affidabilità nelle quattro partite che ha giocato titolare: contro SPAL, Udinese, Brescia e Torino. In particolare ha fatto molto bene nei duelli aerei, sfruttando un altezza superiore rispetto a quella di Musacchio. Caratteristica che in un derby potrebbe fare la differenza, soprattutto se si gioca contro l’Inter che spesso e volentieri gioca con lanci lunghi. Questa potrebbe essere una discriminante che potrebbe dargli qualche punto in più rispetto a Musacchio.

Il problema influenzale che lo ha costretto a saltare Milan-Verona, potrebbe essere un problema per il recupero fisico del danese. Un dubbio che Stefano Pioli risolverà soltanto il giorno prima, o addirittura il giorno stesso del derby. Nel frattempo valuterà al meglio le condizioni e l’affidabilità sia di Musacchio che di Kjaer. A parità di condizione fisica, chi scegliereste titolare per Inter-Milan? Rispondi al nostro sondaggio!

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER VOTARE