Profiling – Loren Moron, un ‘Torero’ per l’attacco del Milan

CALCIOMERCATO MILAN –

Nome: Lorenzo Jesus Morón García

Età: 26 (nato il 30 dicembre 1993 a Marbella)

Nazionalità: Spagnola

Squadra: Betis Siviglia

Ruolo: Attaccante

Piede preferito: Destro

Prezzo: 20 milioni di euro (fonte: transfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – La favola di Loren Moron rappresenta la storia di chi ha dovuto sgomitare per raggiungere il suo obiettivo. Nel suo recente passato il Milan ha avuto in rosa un attaccante che ha avuto un percorso simile: quel Carlos Bacca che inizia a calcare i grandi palcoscenici all’età di 26 anni, ingaggiato prima dal Club Brugge e poi dal Siviglia. E pensare che da piccolo Loren non pensava di diventare calciatore, lui voleva essere un ‘torero’, era affascinato dalla divisa verde con cui il celebre Jesulin de Ubrique affrontava i tori nell’arena. Ma la passione per il calcio del papà ha fatto poi pendere la bilancia a favore di questo tipo di scelta. Lo spagnolo ha avuto una carriera per niente agevole: prima dell’arrivo al Betis Siviglia all’età di 21 anni, Loren ha dovuto affrontare una lunga gavetta nelle serie minori, prima con la maglia dell’Ud Marbella, poi al Velez Fc, dove si trasferisce in prestito nella stagione 2013/2014. Da qui le attenzioni del Real Betis, che però lo relega in squadra B vista la sua esperienza nulla ad alti livelli. Ma la sua occasione arriva a febbraio 2018 e la sfrutta al meglio: doppietta contro ill Villarreal e missione compiuta: Loren Moron ha finalmente completato la sua scalata verso il successo.

