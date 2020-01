Milan, serve qualcosa a centrocampo: Biglia è out, e Bennacer…

ULTIME NEWS MILAN – E’ di oggi la notizia dell’infortunio di Lucas Biglia: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e condizioni da valutare nei prossimi giorni. L’argentino di certo non sta rappresentando un punto fermo del Milan in questa prima parte di stagione, ma adesso il centrocampo è un reparto su cui bisogna intervenire. Il titolare del ruolo è ormai Ismael Bennacer, che si è appropriato del posto a suon di prestazioni convincenti. Biglia però è l’unica alternativa all’algerino e senza di lui la coperta è decisamente corta.

E pensare che ad inizio stagione Lucas Biglia aveva convinto Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi. L’ex Lazio ha spesso spedito in panchina un Bennacer non ancora al top della forma dopo l’ottima Coppa d’Africa disputata con la propria nazionale. Con il passare del tempo, però, si è capito perché il Milan abbia voluto puntare sull’ex Empoli e gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Partite con Sassuolo e Atalanta a parte, Bennacer ha dimostrato di essere un giocatore di sicuro affidamento, un mediano che sa fare bene sia la fase difensiva che offensiva.

Adesso però la sua sola presenza non basta più in mezzo al campo. Difficile prevedere un recupero lampo di Biglia, in più ci sarà poi da recuperare la migliore condizione per ritornare in campo. Un periodo che il Milan non può pensare di coprire con il solo Bennacer, ma urge un ulteriore rinforzo in mezzo al campo. Nelle settimane scorse si è parlato molto di Nemanja Matic, ma la trattativa non è mai decollata. In più c’è da considerare l’idea di spostare il numero 4 come mezzala: in questo caso chi giocherebbe da regista? Ed ecco che, ancora di più, un innesto a centrocampo diventa un’esigenza piuttosto che un capriccio. Intanto Jean-Clar Todibo è sempre più vicino al Milan: è il rinforzo giusto? Votate il nostro sondaggio!

