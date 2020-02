Milan, rendimento scadente a San Siro: i numeri

NEWS MILAN – Questo Milan ha paura di ‘San Siro’. Non è una novità, purtroppo è stata una costante nel corso di questa stagione. E l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non ha inciso particolarmente finora. Con lo svedese titolare però è arrivata la prima, e finora unica, vittoria in Serie A del 2020 in casa. Era Milan-Udinese, una partita maledettamente sofferta, vinta in rimonta con un gol in extremis di Ante Rebic.

Poi, sempre con riferimento a questo 2020, altri due pareggi che lasciano l’amaro in bocca: contro la Sampdoria, giorno dell’esordio di Ibra a partita in corso, e ieri in Milan-Verona. La sensazione è sempre la stessa: la squadra soffre la presenza del proprio pubblico. Attenzione, i tifosi rossoneri hanno sempre sostenuto la squadra anche in momenti ben peggiori, ma le aspettative che spesso San Siro inevitabilmente crea, non aiutano. Ma qui il problema va spostato quasi esclusivamente ai giocatori. Al netto della sfortuna e delle assenze, il Milan ha da recriminare più contro se stesso.

A San Siro il Milan ha giocato in questa stagione 11 partite di Serie A: soltanto tre vittorie, altrettante sconfitte, e ben cinque pareggi. Numeri che nella speciale classifica relativa al rendimento in casa, mette il Milan addirittura al 13° posto. Alle spalle di squadre come Cagliari, Bologna, Sampdoria o Parma.

Dato ancor più negativo quello dei gol: soltanto 11 fatti e ben 13 subiti. Un dato per certi versi clamoroso, che una squadra del prestigio del Milan non può permettersi. Una delusione dopo l’altra per i tifosi che ogni settimana affollano gli spalti dello stadio. Speriamo che dalle prossime partite il Milan possa invertire questa tendenza, evitando di perdere ulteriori punti in casa. Domenica sera si gioca ancora San Siro per il derby Inter-Milan, le ultimissime sugli infortunati: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android