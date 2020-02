Verso Milan-Verona: i numeri di Rebic in rossonero

NEWS MILAN – Ante Rebic, ex di giornata, sarà protagonista in Milan-Verona di oggi a ‘San Siro‘: ecco curiosità, numeri e statistiche sull’attaccante croato dal ‘match program‘ ufficiale rossonero!

Rebic ha già segnato 3 reti da subentrato in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria solo 5 giocatori rossoneri hanno fatto meglio in una singola stagione: Leonardo (6), Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar, Giampaolo Pazzini e Robinho (4).

Rebic ha trovato la rete nelle ultime 2 presenze in campionato: contro il Verona potrebbe andare in gol per tre gare consecutive nei Top 5 campionati europei per la terza volta in carriera. Entrambe le prime 2 volte sono arrivate in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte.

Contro l’Udinese, Rebic è diventato il primo giocatore del Milan ad aver segnato una doppietta da subentrato in Serie A da Pazzini, nell’aprile 2013, contro il Catania.

Il primo gol di Rebic contro l’Udinese (dopo 2 minuti e 12 secondi) è il più veloce per un subentrato del Milan in Serie A dal maggio 2016 (Luca Antonelli contro il Frosinone dopo 46 secondi).

Rebic è uno dei 5 marcatori croati in Serie A con la maglia del Milan dopo Zvonimir Boban, Dario Simic, Mario Pasalic e Nikola Kalinic.

Theo Hernández è il giocatore con cui Rebic si è scambiato più volte il pallone in questa Serie A (19 passaggi).

Rebic è il giocatore del Milan che è subentrato in più gare nel campionato in corso (9 volte).

Nelle 12 partite stagionali, considerando tutte le competizioni in cui Rebic è sceso in campo, il Milan ha realizzato 1,6 reti di media a partita contro le 0,9 reti di media a partita messe a segno nelle altre 11.

Per tutte le curiosità, invece, generali sulla sfida Milan-Verona che inizierà alle ore 15:00 allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android