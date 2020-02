Milan-Verona, le 10 curiosità del match di San Siro

MILAN-VERONA – Milan e Verona saranno di scena oggi a San Siro alle ore 15.00 di fronte a circa 55 mila spettatori: ecco le 10 curiosità sul match.

Dopo lo 0-1 dell’andata, il Milan torna ad affrontare l’Hellas Verona a San Siro. L’ultima volta in casa contro gli scaligeri risale al 5 maggio 2018, quando il Milan vinse 4-1 davanti ai propri tifosi. Le due squadre sono divise da due punti in classifica, Milan 31 ed Hellas 29 (con un match da recuperare): sarà una sfida delicata e importante per i rossoneri, intenzionati a proseguire nella striscia aperta di cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Prima del calcio d’inizio, riscaldiamoci con alcune statistiche legate a questo incontro:

SCONTRI DIRETTI

1- Questo sarà il 56º confronto in Serie A tra Milan e Verona: finora ci sono stati 26 successi rossoneri contro i 10 dei veneti e 19 pareggi.

2- Il Milan è imbattuto da 11 partite di Serie A contro squadre neopromosse (7V, 4N).

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Tra le squadre contro cui il Milan è imbattuto in casa in Serie A, il Verona è quella contro cui i rossoneri hanno giocato più incontri interni (27: 16V, 11N).

STATO DI FORMA

4- Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 10 partite di Serie A giocate di domenica alle 15:00 (5V, 5N).

5- Dall’inizio di dicembre il Milan ha ottenuto 17 punti, meno solo della Lazio (19).

6- Nello stesso periodo, i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata in cinque incontri di Serie A, più di ogni altra squadra.

FOCUS GIOCATORI

7- Gianluigi Donnarumma del Milan è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto); subito dietro c’è Marco Silvestri del Verona, con sette clean sheet.

8- Il Verona può diventare la 29° squadra contro cui Zlatan Ibrahimović va a segno in Serie A: l’attaccante del Milan ha trovato la via del gol contro 76 squadre differenti nei cinque maggiori campionati europei. Alle sue spalle Cristiano Ronaldo, a 75.

9- Nelle ultime due partite di Serie A, Ante Rebić ha segnato tre reti in 77 minuti giocati.

10- Solo Kai Havertz e Jadon Sancho sono più giovani di Rafael Leão tra i giocatori con almeno 10 gol nelle ultime due stagioni nei Top-5 campionati europei. Segui con noi l’avvicinamento alla gara>>>

