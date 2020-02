L’indispensabile Bennacer: il Milan lo recupera per il derby e sorride

NEWS MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, Milan-Verona è terminata 1-1 in virtù dei gol di Davide Faraoni (13′) per gli ospiti e Hakan Çalhanoglu (29′) su calcio di punizione per i rossoneri. Il Diavolo ha così fallito la chance di staccarsi, in solitaria, al sesto posto nella classifica del campionato di Serie A, rimanendo invece appaiato, in medesima posizione, a Cagliari e Parma a quota 32 punti.

I rossoneri hanno avuto più di qualche difficoltà nel proporre una manovra fluida ed articolata, dovute, oltre che all’intraprendenza della squadra di Ivan Jurić, anche dalle numerose assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Stefano Pioli. Mancavano, infatti, Andrea Conti (tonsillite), Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimović (influenza), Rade Krunić (risentimento muscolare) ma, soprattutto, Ismaël Bennacer.

Perché è pesata, probabilmente, più la mancanza di Bennacer rispetto quella di Ibrahimović? Perché se è vero che il poderoso centravanti svedese è un fenomenale campione sul campo e leader carismatico, guida degli elementi più giovani dentro e fuori il rettangolo di gioco, è pur vero che il regista franco-algerino, per dinamismo, mobilità e capacità di veicolare rapidamente il pallone da una zona all’altra del campo è un elemento imprescindibile, ad oggi, nella mediana rossonera.

Bennacer, partito ad inizio stagione quale semplice riserva di Lucas Biglia, attualmente è titolare inamovibile di questo Milan: dai suoi piedi partono, o passano, tutte le azioni più pericolose ed avvolgenti del Diavolo; dalla sua sagacia tattica e dalla sua abilità nel saper ‘leggere’ in anticipo il gioco scaturiscono, spesso, pericoli per la retroguardia avversaria. Non è un metronomo statico: Bennacer corre, e lo fa bene, al servizio della squadra.

Con lui in campo, talvolta, il Milan sembra non risentire del fatto che, spesso, si fronteggiano reparti centrali di centrocampo con un uomo in più. La tendenza, però, ad essere un calciatore esuberante, desideroso di fare sempre il massimo per il gruppo rossonero, lo porta ad incassare qualche cartellino giallo di troppo e, di conseguenza, sanguinose squalifiche. La prima gara saltata per uno stop imposto dal Giudice Sportivo era stata Milan-Napoli 1-1 del 23 novembre 2019. L’altra è stata ieri, a ‘San Siro‘, contro il Verona.

La sua assenza si è sentita, eccome, nonostante Çalhanoglu abbia provato a non farlo rimpiangere, offrendo anche una discreta prestazione. Il Milan, però, può sorridere al solo pensiero che l’ex empolese, il quale, oggi, vale molto di più dei 16 milioni di euro spesi in estate per strapparlo all’Empoli, sarà nuovamente disponibile e con la ‘fedina disciplinare’ pulita in vista del derby contro l’Inter di domenica prossima, 9 febbraio. Un rientro che farà felice Pioli e tutto l’ambiente Milan, che si coccola il suo gioiello ritrovato.

Intanto, oggi, ha parlato alle colonne del 'Corriere della Sera' il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini:

