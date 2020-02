Milan-Verona, Juric: “Punto guadagnato. Futuro? Ci salviamo, poi vedremo”

NEWS VERONA – Ivan Juric, tecnico gialloblu, ha commentato l’esito della sfida Milan-Verona di ‘San Siro‘ ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Juric:

Sull’esito del match: “Abbiamo fatto molto bene, sia la prima parte del primo tempo, sia la seconda parte del secondo tempo, prima dell’espulsione. Due pali, tante palle gol. Poi l’espulsione ha cambiato la gara. Ma complimenti ai ragazzi, tenere così a San Siro, lottando con il cuore. Punto guadagnato”.

Sulla classifica del Verona: “Noi ci dobbiamo salvare piano piano. Dobbiamo restare molto concentrati, siamo consapevoli che a volte possono cambiare le cose. Le nostre non devono cambiare. Dobbiamo affrontare ogni partita con la consapevolezza giusta, siamo ancora lontani dall’obiettivo”.

Sul contratto: “C’è una opzione, però adesso, come ho detto a tutti, al Presidente, visto che loro sono stati sempre chiari con me, spero che ora ci salviamo e poi si vedrà. La mia idea è questa, sono concentrato sulla squadra e sulla salvezza”.

Sul gioco del Verona: “Oggi è la seconda volta che abbiamo giocato senza attaccanti, perché non ho voluto dare punti di riferimento. Contro Lecce e Spal ho ritenuto giusto giocare con punte centrali, perché ci sarebbero state situazioni diverse. Questi tre di oggi qui davanti non danno punti di riferimento ed è un vantaggio ogni tanto. Non andrà bene così sempre”.

Su Rrahmani ed Amrabat che giocano pur essendo già stati ceduti: “C’è un po’ di tensione, bisogna anche capirli, vanno in squadre più forti e firmano contratti milionari. Ci tenevano ad andare, ma in questi mesi ho visto che sono seri, molto attaccati alla squadra, che è un bel gruppo. Non credo in cali di attenzione. Ed infatti me lo stanno dimostrando, non mi danno sensazione di perdere motivazioni”.

Sul suo futuro: “Sono sereno, si vedrà con il tempo. Ho grande serenità, mi diverto, stiamo facendo bene. Ho condizioni di lavoro perfette, nessun disturbo. Voglio andare avanti così e poi vedremo”.

