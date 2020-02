Verso Milan-Juventus, Bonucci ritorna a San Siro: è la prima volta da titolare

NEWS MILAN – Gara speciale per Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus. Con ogni probabilità il calciatore bianconero giocherà questa sera dal primo minuto contro il Milan a San Siro, e questa per lui sarà una prima volta dopo il suo ritorno in bianconero.

Nella partita di campionato della scorsa stagione (terminata 0 2 a favore dei bianconeri), infatti, Massimiliano Allegri decise di mettere in panchina Bonucci, preferendo la coppia centrale composta da Chiellini e Benatia. Intanto accordo raggiunto tra Milan e Emirates. Ecco le cifre (al ribasso), continua a leggere >>>

