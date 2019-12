Milan, San Siro stregato: solo due vittorie in otto partite

NEWS MILAN – 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. In totale 9 punti ottenuti, peggio solo Spal, Genoa, Brescia e Lecce, non proprio squadre che condividono le stesse ambizioni del Milan. È il rullino di marcia del Diavolo a San Siro, fortezza storicamente inespugnabile che negli ultimi anni ha cambiato nettamente il trend.

Se l’obiettivo Europa è ancora raggiungibile, il Milan ha bisogno di ottenere più punti possibile in tutta la seconda parte di campionato. San Siro deve tornare a essere la spinta in più per costruire qualcosa di importante. Oltre alle statistiche dei singoli match, anche i dati relativi ai gol segnati e ai gol subiti devono cambiare: 7 reti siglate, peggio solo Sampdoria e Udinese e 10 gol subiti.

A creare rammarico è poi il tabellino riguardo le partite fuori casa. Il Milan lontano dal Meazza ha ottenuto 4 sconfitte contro Udinese, Torino, Roma e Juventus; ha però collezionato altrettante vittorie sui campi di Verona, Genoa, Parma e Bologna siglando in totale 9 reti. Considerando i tre pareggi tra le mura amiche con Lecce, Napoli e Sassuolo, i rossoneri avrebbero potuto mettersi in tasca altri 9 punti.

A 30 punti in classifica il Milan sarebbe quinto a meno due dalla Roma quarta. Il gol, questo è l’evidente problema su cui dovrà lavorare Pioli oltre che la società. Il Milan per “uscire dal tunnel” e cambiare definitivamente marcia ha bisogno dei goal dei suoi attaccanti. Oggi, intanto, ha parlato del momento del Diavolo anche il brasiliano Serginho: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

