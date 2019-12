Quanto costa San Siro d’affitto? Ecco le cifre

NEWS MILAN – San Siro sorride e chiude la stagione 2018/19 tornando all’utile. M-I Stadio SRL, la società che gestisce l’impianto milanese, gestita da Milan e Inter, ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 1,6 milioni di euro. Netto il miglioramento rispetto all’esercizio 2018: -200mila euro.

Ma quanto costa San Siro? Complessivamente, l’importo totale versato da Inter e Milan nel corso dell’esercizio 2018/19 è stato pari a 9,728 milioni di euro (10,262 nella passata stagione). l’Inter ha versato complessivamente 4,902 milioni di euro, mentre il Milan 4,826 milioni.

Le due società, in compenso, hanno ricevuto 2,213 milioni di euro complessivi in base al contratto con M-I Stadio per l’affitto di spazi per attività organizzative, logistiche e commerciali.

Il Milan ha incassato 1,103 milioni di, mentre l’Inter 1,109 milioni di euro. Al netto di queste entrate, quindi, per l’affitto di San Siro il Milan nella stagione 2018/19 ha speso 3,723 milioni di euro, mentre l’Inter 3,793 milioni di euro. Sembra esserci un braccio di ferro tra il Comune di Milano e le due società, per le ultime continua a leggere >>>

