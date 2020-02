Marcatori Milan 2019-2020: comandano Rebic e Theo Hernández

NEWS MILAN – Finora, nella stagione 2019-2020, il Milan ha realizzato 34 reti: ne ha messi a segno 26 in 24 gare di campionato, e poi 8 in 3 gare di Coppa Italia.

Guidano la classifica marcatori complessiva del Diavolo l’attaccante croato Ante Rebic ed il terzino sinistro francese Theo Hernández, che hanno realizzato entrambi 6 gol: sia Rebic sia Theo Hernández ne hanno messi a segno 5 in Serie A ed uno in Coppa Italia.

Qui di seguito la classifica completa dei marcatori stagionale del Milan:

6 gol: Rebic (Udinese (2), Brescia, Inter, Juventus, Torino); Theo Hernández (Genoa, Roma, Parma, Bologna, Spal, Udinese);

5 gol: Çalhanoglu (Brescia, Lecce, Torino (2), Hellas); Piatek (Hellas, Torino, Lecce, Bologna, Spal);

3 gol: Bonaventura (Napoli, Bologna, Torino); Ibrahimović (Cagliari, Torino, Inter);

2 gol: R. Leão (Fiorentina, Cagliari);

1 gol: Castillejo (Spal); Kessié (Genoa), Suso (Spal).

1 autogol: Bastos (Lazio).

