Serie A – Milan-Fiorentina 1-0: vittoria di sostanza | LIVE News

Occasione per la Fiorentina. Parisi mette un ottimo cross al centro ma Duncan non riesce a colpire il pallone al volo nell'area piccola.

Ammonizione per Parisi dopo il contatto in area di rigore con Theo Hernandez.

Occasione per il Milan! Gran cross dalla sinistra e Chukwueze arriva puntuale ma non riesce ad impattare bene il pallone!

Maignan sbaglia in impostazione e regala palla ai giocatori della Fiorentina, ma Nico Gonzalez non ne approfitta.

Occasione enorme per il Milan! Theo Hernandez imbuca per Jovic, ma l'attaccante sbaglia a tu per tu con Terracciano!

Doppio cambio nella Fiorentina: escono Sottil e Duncan per far posto ad Ikone e Mandragora.

La Curva Sud ha intonato un coro per Francesco Camarda al suo ingresso in campo per il riscaldamento in Milan-Fiorentina