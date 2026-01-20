Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadra di casa pericolosa | PM

E' iniziata la partita tra Frosinone e Milan per il campionato Primavera.

Non cambia il copione della partita: il pallino del gioco è del Milan Primavera, ma in attacco non ci sono spazi.

Partita molto lenta che non si sblocca: le due squadre non vogliono allungarsi e lasciare spazi, ma non riescono nemmeno a creare pericoli.

Gara che si gioca molto a centrocampo e non certo bellissima visti i ritmi molto bassi di entrambe le squadre. Per ora dominano le difese.

Decisamente meglio il Frosinone in questi ultimi minuti: la squadra di casa pressa di più ed è più propositiva.

Continua la stagione del Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna si trova al momento al dodicesimo posto della classifica dopo 20 partite giocate. Ultimi risultati fatti da alti e bassi: i giovani rossoneri arrivano dal pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, hanno vinto per 2-1 a inizio gennaio contro la Roma e perso di misura contro il Torino sempre nel nuovo anno. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Frosinone Primavera. La squadra di Danielle Cinelli si trova al momento al penultimo posto in classifica con 18 punti in 20 partite giocate.