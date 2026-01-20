Ecco le formazioni ufficiali.
giovanili
Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadra di casa pericolosa | PM
Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli.
Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna.
Tiro di Lontani dalla trequarti che finisce altissimo. Il Milan Primavera fatica tantissimo in attacco a creare occasioni da rete. Spazi intricatissimi.
Decisamente meglio il Frosinone in questi ultimi minuti: la squadra di casa pressa di più ed è più propositiva.
OCCASIONE FROSINONE
Prima vera occasione della partita. Cross dal corner destro. Bel colpo di testa in area di Obleac. Palla che sfila a lato del palo di Longoni.
Gara che si gioca molto a centrocampo e non certo bellissima visti i ritmi molto bassi di entrambe le squadre. Per ora dominano le difese.
Partita molto lenta che non si sblocca: le due squadre non vogliono allungarsi e lasciare spazi, ma non riescono nemmeno a creare pericoli.
Non cambia il copione della partita: il pallino del gioco è del Milan Primavera, ma in attacco non ci sono spazi.
GIALLO MILAN - Ammonito Plazzotta. Intervento a due verso il pallone in scivolata con Toci. Il rossonero arriva in ritardo. Giallo giusto.
Ritmo abbastanza blando in campo con nessuna occasione da rete creata in questi primi minuti.
Pochi spazi per il Milan in attacco. La squadra di Renna continua a fare circolare il pallone senza spingere in avanti.
Possesso palla inziale del Milan che cerca di controllare la partita nei primi minuti.
E' iniziata la partita tra Frosinone e Milan per il campionato Primavera.
Continua la stagione del Milan Primavera: la squadra guidata dall'allenatore Giovanni Renna si trova al momento al dodicesimo posto della classifica dopo 20 partite giocate. Ultimi risultati fatti da alti e bassi: i giovani rossoneri arrivano dal pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, hanno vinto per 2-1 a inizio gennaio contro la Roma e perso di misura contro il Torino sempre nel nuovo anno. Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo con il Frosinone Primavera. La squadra di Danielle Cinelli si trova al momento al penultimo posto in classifica con 18 punti in 20 partite giocate.
Frosinone-Milan del campionato Primavera: segui con noi il LIVE—
Una sfida comunque importante per il Milan Primavera. La sfida inizierà alle 12:00 e si giocherà allo Stadio Comunale di Ferentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA