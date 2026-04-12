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Serie D, Brusaporto-Milan Futuro 0-4: vittoria di spessore per i ragazzi di Oddo | LIVE NEWS

Brusaporto-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: dalle 15 segui con noi live la sfida contro il Brusaporto valida per la Serie D
Redazione

Torna in campo il Milan Futuro. Tra pochi minuti, al 'Campo Sportivo Comunale Brusaporto', comincerà la sfida valida per la 31^ giornata di Serie D 2025/26 tra il Brusaporto e il Milan Futuro (qui le formazioni ufficiali). L'Under 23 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Massimo Oddo, cerca riscatto immediato dopo il k.o. subito in settimana con il Villa Valle.

L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale. Infatti, il Milan Futuro arriva da una serie di tre gare senza vittoria e si trova ora al quinto posto, a cinque punti di distanza dal Chievo Verona secondo. Sulla propria strada, però, ci sarà il Brusaporto di Maurizio Terletti che arriva da un importante successo esterno col Caldiero Terme. Peraltro, oggi sarà un vero e proprio scontro diretto per rimanere agganciati al treno delle prime, visto che il Milan Futuro quinto sarà ospite dell'ottava, distaccata da soli due punti. I tre punti saranno quindi vitali per entrambe le formazioni, lecito quindi aspettarsi spettacolo ed emozioni nel match odierno.

Milan Futuro, parla Oddo

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Pochi minuti prima del match, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco, di seguito, le sue parole.

Come sta andando il progetto Milan Futuro? Come sta vedendo i ragazzi che allena?

"Sono cresciuti ed è quello il nostro programma: badare poco ai risultati ma alla crescita di squadra e individuale dei ragazzi. Abbiamo ragazzi molto giovani ed il nostro obiettivo è quello di avvicinarli al calcio dei grandi. Giocare contro calciatori formati li aiuta a sbagliare meno. Il loro talento va coltivato e si coltiva il più delle volte sbagliando in campo: per questo per noi contano poco la classifica e i risultati. Non che la classifica o i risultati non contino, ma i nostri obiettivi sono ben altro e vanno oltre la posizione in classifica o il risultato finale della partita".

12/04/2026 - 15:00
BRUSAPORTO
0-4
MILAN FUTURO
90'+2
fine-match

Finisce qua! Il Milan Futuro domina il Brusaporto 0-4 in un pomeriggio pressoché perfetto per i rossoneri. In rete Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè

90'

Vengono concessi 2' di recupero

In questi minuti finali il Milan Futuro gestisce il match e lascia passare i minuti, senza rinunciare ad alcune sortite offensive

80'
cambio

Cambio per il Brusaporto. Esce Moraschi, entra Calabria

77'
cambio

Nuovo cambio per il Milan Futuro. Inusualmente, esce il portiere Torriani ed entra Longoni al debutto col Milan Futuro

Il Milan Futuro continua ad attaccare cercando il quinto gol. Ora ci sono ancora più spazi per fare male al Brusaporto

70'
cambio

Nuovo cambio per il Milan Futuro. Entra Seedorf al posto di Geroli. Seconda presenza consecutiva per il figlio d'arte

69'
goal

GOL MILAN FUTURO! Chaka Traorè cala il poker servito da Ossola con un assist visionario col mancino. Partita perfetta per i rossoneri

67'
cambio

Cambio per il Milan Futuro. Entra Dalpiaz al posto di un ottimo Cappelletti

62'
cambio

Cambi per entrambi gli allenatori. Per il Brusaporto entra Djoubeirou al posto di Asiatico. Mentre per il Milan Futuro entrano Asanji per Magrassi e Branca per Eletu

Prova ad accennare una reazione d'orgoglio il Brusaporto ma il Milan Futuro non concede nulla ai padroni di casa

59'
cambio

Terzo cambio per il Brusaporto. Esce l'ammonito Seck per far posto ad Austoni

53'
goal

GOL MILAN FUTURO! I rossoneri calano il tris con il gol di Magrassi. Ottimo l'assist di Chaka Traorè per lo scatto in profondità della punta rossonera che aggira il portiere e appoggia in porta il pallone del 0-3

Spinge sull'acceleratore il Milan Futuro per cercare il terzo gol che chiuderebbe la gara anzitempo

46'
goal

GOL MILAN FUTURO! Pronti, via il Milan Futuro trova il raddoppio con Sardo servito in profondità da Ossola. Super partenza dei rossoneri

46
occasione

Primi due cambi per il Brusaporto. Entrano Personeni e Martini, escono Quarena e Selvatico

46'
inzio-secondo-tempo

Si riparte col secondo tempo di Brusaporto-Milan Futuro sul risultato di 0-1 per i rossoneri

Tornano in campo le squadre. A breve l'inizio del secondo tempo

45'
fine-primo-tempo

Finisce 0-1 il primo tempo tra Brusaporto e Milan Futuro. Gol di Minotti al 30'. Ottima prima frazione dei rossoneri

43'
ammonizione

Prima ammonizione della gara. Cartellino giallo estratto a Seck per un intervento duro su un rossonero

42'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO. Ci provano i padroni di casa, ma il tiro di Asiatico è debole e centrale

36'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Buon momento per i rossoneri con Cappelletti che ci prova da fuori area. Il suo destro esce di poco a lato

32'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Recupero palla alto di Eletu, Magrassi riceve il pallone e serve di tacco Chaka Traorè che arriva a tu per tu col portiere che compie un vero e proprio miracolo. Super occasione per il raddoppio rossonero

30'
goal

GOL MILAN FUTURO!Minotti porta in vantaggio i rossoneri con un mancino sotto la traversa arrivato dopo un flipper confusionario in area di rigore. Primo gol in stagione per il classe 2003

25'
occasione

OCCASIONE MILANFUTURO. Dopo il corner del Brusaporto, il Diavolo ha la possibilità di far male in contropiede. Traorè scattato in profondità si ferma e scarica a Magrassi che non ha un controllo felice e perde il pallone. Grande chance sprecata

22'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Cappelletti arriva sul fondo, scarica a rimorchio un pallone molto invitante ma il suo passaggio viene murato dalla linea difensiva del Brusaporto

Poco spazio per offendere concesso dal Brusaporto al Milan Futuro. Tanta attenzione in questa prima fase di gara

15'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Punizione pericolosa battuta da Chaka Traorè sul secondo palo. La difesa dei padroni di casa concede il secondo angolo di giornata ai rossoneri. Sul corner arriva a colpire Zukic che impegna il portiere. Terzo tiro per il Diavolo

12'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Secondo tiro in porta per i rossoneri con Magrassi. Il suo destro è potente ma centrale: disinnescato da Taramelli

8'

Primo calcio d'angolo del match per il Milan Futuro. Chaka Traorè batte ma il suo suggerimento è corto e preda della contraerea del Brusaporto

Primi minuti di gara con grande ritmo. Le due squadre sono partite forti

2'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Primo tiro in porta dei rossoneri con Ossola. Il suo mancino è angolato ma non crea problemi al portiere del Brusaporto

1'
inzio-match

Fischio d'inizio dell'arbitro Zantedeschi. Comincia Brusaporto-Milan Futuro!

Sono da poco ufficiali le formazioni per Brusaporto-Milan Futuro, 31^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Terletti e Oddo.

Brusaporto: Taramelli, Asiatico, Quarena, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Moraschi, Finazzi, Siani. In panchina: Fusi, Personeni, Vecchierelli, Djoubeirou, Calabria, Gotti, Martini, Austoni, Sidibe. Allenatore: Maurizio Terletti.

Milan Futuro (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Zukic, Minotti, Tartaglia; Eletu, Geroli; Ossola, Sardo, Traorè; Magrassi. In panchina: Longoni, Piciano, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Dotta, Zaramella, Asanji. Allenatore: Massimo Oddo.

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