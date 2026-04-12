L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale. Infatti, il Milan Futuro arriva da una serie di tre gare senza vittoria e si trova ora al quinto posto , a cinque punti di distanza dal Chievo Verona secondo . Sulla propria strada, però, ci sarà il Brusaporto di Maurizio Terletti che arriva da un importante successo esterno col Caldiero Terme. Peraltro, oggi sarà un vero e proprio scontro diretto per rimanere agganciati al treno delle prime, visto che il Milan Futuro quinto sarà ospite dell'ottava, distaccata da soli due punti. I tre punti saranno quindi vitali per entrambe le formazioni, lecito quindi aspettarsi spettacolo ed emozioni nel match odierno.

"Sono cresciuti ed è quello il nostro programma: badare poco ai risultati ma alla crescita di squadra e individuale dei ragazzi. Abbiamo ragazzi molto giovani ed il nostro obiettivo è quello di avvicinarli al calcio dei grandi. Giocare contro calciatori formati li aiuta a sbagliare meno. Il loro talento va coltivato e si coltiva il più delle volte sbagliando in campo: per questo per noi contano poco la classifica e i risultati. Non che la classifica o i risultati non contino, ma i nostri obiettivi sono ben altro e vanno oltre la posizione in classifica o il risultato finale della partita".