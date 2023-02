Quote Inter-Milan: Giroud può sfatare il tabù

Le quote del derby Inter-Milan messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti di questa partita di Serie A sono..

Matteo Ronchetti

Quello che si giocherà domenica 5 febbraio (fischio d'inizio ore 20.45) sarà un derby molto delicato, soprattutto per il Milan, che viene da un momento complicato e rischia grosso in caso di ulteriore sconfitta. L'Inter, dall'altra parte, spera di "bissare" il trionfo in Supercoppa per legittimare il secondo posto in classifica (ora è a due lunghezze di distanza dal gruppo formato da Lazio, Atalanta e Milan) e staccare gli storici rivali.

QUOTE SCOMMESSE INTER-MILAN — Per il derby di domenica 5 febbraio, riferisce OddsChecker, l'Inter gode dei favori del pronostico. Il segno 1 vale 1.95 su Better, arrivando a un massimo di 2.03 su StarCasinòBet. Più alta la soglia fissata per l'eventuale successo rossonero: il 2 oscilla tra il 3.68 di NetBet al 3.90 di Betfair. Da non escludere, infine, che il match termini in pareggio: l'X è in grado di pagare fino a 3.60 volte la posta su Goldbet (3.50 su Planetwin e Bet365). A proposito di gol, come ogni derby che si rispetti, l'Over è in "vantaggio" sull'Under 2.5: il primo scenario raggiunge una quota massima di 1.82 su Planetwin, il secondo sta a 1.96 sullo stesso portale. Gli scommettitori sono convinti che nessuna delle due squadre rimarrà a secco di gol: il Goal vale 1.67 su Betfair, 1.70 su Bet365; al contrario, il No Goal è quotato 2.16 su Planetwin (2.07 su StarCasinòBet). Lautaro Martinez ha segnato sei reti contro il Milan in tutte le competizioni - solo contro il Cagliari ha realizzato più gol con la maglia dell'Inter. La quota che lo considera marcatore nell'arco dei 90' è molto bassa: 2.75 su Sisal.

GLI ULTIMI RISULTATI DEL DERBY — La stracittadina arriva nel momento peggiore per il Milan che, nelle ultime due settimane, è andato incontro a pesanti sconfitte. A partire proprio dal derby di Supercoppa contro l'Inter, perso con un secco 3-0. Le due uscite successive sono andate ancora peggio, con il poker subito dalla Lazio e il pokerissimo inflitto dal Sassuolo. Dodici gol incassati in tre sfide il computo totale prima dell'ennesimo incrocio che, però, può rappresentare un crocevia di una stagione diventata improvvisamente in salita. Anche l'Inter ha avuto il suo momento complicato dopo la sconfitta con l'Empoli che ha cancellato le speranze, già residue, di andare a prendere un Napoli inarrestabile. Negli ultimi match ha vinto 1-2 con la Cremonese in Serie A e strappato il pass per i quarti di Coppa Italia battendo l'Atalanta.

I PRECEDENTI DI INTER-MILAN — Sono 177 i derby di Serie A tra Inter e Milan. Come riporta Oddschecker,i nerazzurri conducono con 67 vittorie a 54, completano il quadro 56 pareggi. I rossoneri hanno vinto le ultime due stracittadine di campionato contro l'Inter: è dal periodo tra il novembre del 2002 e il febbraio del 2004 che il Milan non ottiene più successi di fila contro i nerazzurri in Serie A (quattro in quel caso). Dopo il trionfo nella gara d'andata per 3-2, inoltre, il Milan potrebbe vincere entrambi i derby contro l'Inter in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11, quando in panchina c'era Massimiliano Allegri. I nerazzurri, infine, hanno perso gli ultimi due derby casalinghi contro il Milan in campionato (entrambi per 1-2), tanti quanti nei precedenti 16. Olivier Giroud ha segnato in entrambe le sue prime due stracittadine di campionato contro l'Inter (tre reti totali): nessun giocatore del Milan ha mai trovato il gol in tutte le sue prime tre sfide contro i nerazzurri in Sere A nell'era dei tre punti a vittoria. La possibilità che il francese sfati questo tabù è tutt'altro che remota: la quota corrispondente è di 3.50 su Sisal (8.25 se primo marcatore). Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.