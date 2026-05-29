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Calciomercato Milan, Xavi per il dopo Allegri? Moretto fa chiarezza sui social

Xavi accostato alla panchina del Milan: il post social di Moretto fa chiarezza
Dopo Iraola, sfuma un altro grande obiettivo internazionale per la panchina del Milan: la conferma ufficiale di Matteo Moretto su Xavi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci intorno al Milan: il futuro del club resta ancora avvolto totalmente nelle nubi e il mercato estivo bussa alla porta. Mancano pochi giorni a giugno e il Diavolo non ha un allenatore e una dirigenza su cui fare affidamento. Tra le opzioni per la panchina del Milan si parla anche di Xavi, ex allenatore e centrocampista del Barcellona. Opzione che però il giornalista Matteo Moretto esclude, visto che ha ripostato questa news sul suo profilo X.

Moretto esclude Xavi per il Milan

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"Xavi scarta il Milan, la sua priorità è una Nazionale dopo il Mondiale". Il giornalista ha ripostato questo post su X che lo riporta come fonte, confermando quindi le informazioni date.

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Tanta confusione in questo momento per il Milan

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Al Milan continua quindi la confusione totale in questo momento. Dopo il no di Iraola, i rossoneri incassano un altro rifiuto in salsa spagnola e giochista, visto che anche Xavi punta su un calcio aggressivo in fase di non possesso e offensivo con il pallone tra i piedi. Questa sembrava poter essere la linea ricercata dal club per cambiare filosofia, dopo il 3-5-2 di Allegri molto chiuso e poco propenso allo spettacolo. Invece, Ibrahimovic e Cardinale non hanno ancora trovato un punto fermo e regna la confusione, con il Milan che non sembra avere una via chiara da seguire, andando avanti in questo momento a tentativi. Dopo una stagione fallimentare, serviva subito chiarezza e decisione, due fattori che stanno ancora mancando.

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