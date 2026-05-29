Xavi accostato alla panchina del Milan: il post social di Moretto fa chiarezza

Tanta confusione in questo momento per il Milan

Al Milan continua quindi la confusione totale in questo momento. Dopo il no di Iraola, i rossoneri incassano un altro rifiuto in salsa spagnola e giochista, visto che anche Xavi punta su un calcio aggressivo in fase di non possesso e offensivo con il pallone tra i piedi. Questa sembrava poter essere la linea ricercata dal club per cambiare filosofia, dopo il 3-5-2 di Allegri molto chiuso e poco propenso allo spettacolo. Invece, Ibrahimovic e Cardinale non hanno ancora trovato un punto fermo e regna la confusione, con il Milan che non sembra avere una via chiara da seguire, andando avanti in questo momento a tentativi. Dopo una stagione fallimentare, serviva subito chiarezza e decisione, due fattori che stanno ancora mancando.