Tonali, il mix tra Pirlo e Gattuso che farebbe felice il Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tempo di raduno per il Milan, che si prepara per affrontare al meglio la stagione 2020/2021. L’augurio di tutto l’ambiente è quello di riprendere allo stesso modo in cui è finito lo scorso campionato, vincendo e convincendo. Per continuare a fare ciò, la società deve lavorare molto per consegnare a Stefano Pioli una squadra molto più competitiva e con più alternative. Uno dei reparti più in difficoltà è certamente il centrocampo che, al momento, vede soltanto Ismael Bennacer e Franck Kessie come possibili titolari. La trattativa per Tiemoué Bakayoko è ormai al fotofinish, ma il Milan è pronto al colpaccio Sandro Tonali.

Dopo un interesse iniziale, l’Inter ha preso nettamente il sopravvento in una trattativa che sembrava ormai soltanto da ufficializzare. Invece no, i nerazzurri, complice forse anche la situazione Antonio Conte, hanno ritardato a concretizzare i dialoghi con il Brescia e non hanno fatto i conti con la voglia del Milan di arrivare al gioiellino classe 2000. Il club di Steven Zhang sembra ancora in vantaggio, ma la dirigenza del Diavolo sta facendo la sua parte, e ha presentato un’offerta ufficiale al presidente Massimo Cellino: prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 35 milioni di euro.

Una proposta rifiutata da Cellino, ma che fa capire come il Milan stia facendo sul serio. Senza girarci attorno: Tonali è forse il talento più cristallino del calcio italiano, un giocatore completo e ormai prontissimo per palcoscenici illustri. Molto spesso paragonato ad Andrea Pirlo, un po’ per la pettinatura un po’ per la sua posizione in campo, Tonali ha più volte smentito tale paragone, citando un altro ex rossonero in cui si rivede: “Sono un Gattuso un po’ più tecnico”. Un’affermazione che sembra calzargli a pennello.

Un colpo che, qualora messo a segno, darebbe un’altra luce ad un Milan sì in costruzione, ma in evidente risalita. Piazzare un acquisto come Tonali vorrebbe dire dare credibilità ad un ambiente che, mediocre per anni, vorrebbe ritornare ai suoi fasti di sempre.

