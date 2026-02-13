Tomori il prossimo al rinnovo con il Milan. Mentre per Bartesaghi ...

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei possibili rinnovi in casa Milan. Dopo le firme di Maignan e Saelemaekers il club starebbe continuando il lavoro per blindare altri giocatori rossoneri molto importanti per il presente e il futuro del club. Dalla porta si avanza alla difesa, scrive il quotidiano: la prossima firma di rinnovo per il Milan dovrebbe essere infatti quella di Fikayo Tomori.
Rinnovo Milan, Tomori dovrebbe essere il prossimo a firmare un nuovo contratto con i rossoneri. Novità previste anche per Bartesaghi. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Il difensore ex Chelsea è legato al Milan con un contratto in scadenza a giugno 2027 e con Massimiliano Allegri l'inglese si pienamente 'ristabilito' tornando a essere uno dei titolari del reparto rossonero. Secondo il quotidiano il rinnovo con il Milan si farà, visto che le due volontà sono entrambe dalla stessa parte. Altro difensore pronto al rinnovo è Bartesaghi: si potrebbe allungare il recente contratto dal 2030 al 2031, ma soprattutto si punta su un adeguamento importante del salario del terzino sinistro. Vedremo se Tomori e Bartesaghi rinnoveranno presto con il Milan.
