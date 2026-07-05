Aria di rinnovo in casa Metz. Il club granata ha deciso di cambiare pelle in vista della prossima stagione e, nelle ultime ore, ha dato il via ad una vera e propria epurazione della rosa. Tra le uscite più importanti e pesanti spicca quella di Fodè Ballo-Tourè: l'ex terzino del Milan saluta la Francia dopo solamente una stagione decisamente amara.

Milan, Ballo-Tourè saluta la Francia

Arrivato con grandi aspettative, il terzino senegalese non è mai riuscito a prendersi la scena. Durante l'ultima stagione, l'esterno ha collezionato appena 13 presenze, a cui si aggiunte solamente un 'gettone' in Coupé de France.

In totale, i minuti passato sul campo sono stati 843': troppi pochi per lasciare il segno e, soprattutto, per guadagnarsi la riconferma all'interno del progetto.

Quello dell'ex rossonero, era, è solo la punta dell'iceberg. Insieme all'ex Milan, la dirigenza del Metz ha ufficializzato la separazione da altri quattro calciatori. Una mossa che conferma la volontà del club di tagliare con il passato e alleggerire il monte ingaggi.