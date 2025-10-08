Milan, rinnovo Maignan: carta Allegri? Due nomi in lista

Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe andare via a zero a fine stagione senza il rinnovo. Possibile un altro tentativo. Ecco le ultime novità
Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', questa in corso sembrerebbe essere l'ultima stagione al Milan di Mike Maignan. Il portiere, si legge, non è partito in estate nonostante la corte del Chelsea: 18 milioni sono stati reputati troppo pochi dalla dirigenza rossonera. E il francese è stato tolto dal calciomercato su richiesta di Allegri. Ci sarebbe, si legge, una sorta di gentlemen agreement tra il club e il portiere: si dà tutto fino a giugno per poi lasciare il Milan a parametro zero, visto che il contratto di Maignan è in scadenza nel 2026. Tutti sono contenti delle prestazioni del portiere del Milan.
Milan, rinnovo Maignan
La speranza di continuare insieme, scrive il quotidiano, ci sarebbe sempre: così come si è detto no al Chelsea quando il trasferimento stava ormai per compiersi, nei prossimi mesi un tentativo per la permanenza verrà fatto, scrive il quotidiano, questo puntando sulla possibile influenza di Allegri.