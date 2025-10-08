Milan, rinnovo Maignan: carta Allegri? Due nomi in lista

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', questa in corso sembrerebbe essere l'ultima stagione al Milan di Mike Maignan. Il portiere, si legge, non è partito in estate nonostante la corte del Chelsea: 18 milioni sono stati reputati troppo pochi dalla dirigenza rossonera. E il francese è stato tolto dal calciomercato su richiesta di Allegri. Ci sarebbe, si legge, una sorta di gentlemen agreement tra il club e il portiere: si dà tutto fino a giugno per poi lasciare il Milan a parametro zero, visto che il contratto di Maignan è in scadenza nel 2026. Tutti sono contenti delle prestazioni del portiere del Milan.