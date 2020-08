Rinnovo Ibrahimovic, ecco perchè vuole un ingaggio così alto | Mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – A fronte di un’offerta di 6 milioni di euro netti inclusi i bonus, personali e di squadra, Zlatan Ibrahimovic ha risposto al Milan, tramite il suo entourage, di volerne 7,5. Una distanza, secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che sarà argomento di discussioni in questi giorni e per la quale dovrà essere trovata una soluzione nella seconda metà di questa settimana, prima del raduno dei rossoneri di Stefano Pioli al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), previsto per lunedì 24 agosto. Ma perché Ibra ha chiesto uno stipendio così alto?

Per il quotidiano torinese, Ibrahimovic vuole essere il calciatore più pagato del Milan e, qualora accettasse la proposta rossoneri, dovrebbe condividere il primato con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, altro assistito di Mino Raiola, a sua volta al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e per il quale potrebbe essere utilizzate la medesima formula e le stesse cifre studiate per il contratto di Ibra. Ma il centravanti di Malmö ritiene che il suo peso, sia tecnico che di immagine, all’interno della rosa, sia quello di attore principale.

Secondo Ibra, la sua presenza nel Milan ha prodotto effetti benefici non soltanto sul campo, ma anche a livello economico perché ha contribuito, in allenamento ed in partita, a migliorare le prestazioni di alcuni compagni, il cui cartellino, adesso, vale di più. Per questo chiede un ingaggio più elevato. Club e proprietà, però, non sembrano intenzionate ad alzare ulteriormente la cifra messa sul piatto per Zlatan: 6 milioni di euro vengono ritenuti una somma sufficiente. Inoltre, non sembra che Ibrahimovic abbia tanti corteggiatori disposti a garantirgli un ingaggio superiore a quello offerto dal Milan.