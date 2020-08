Calciomercato Milan – La pretesa di Ibrahimovic: vuole essere il più pagato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con Ibrahimovic niente è scontato. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha alzato la sua richiesta per il rinnovo con il Milan a 7 milioni e mezzo netti per la prossima stagione. Questo ingaggio porterebbe Zlatan in cima alla classifica dei giocatori più pagati all’interno della rosa rossonera, capeggiata al momento da Gianluigi Donnarumma (6 milioni di euro).

Non solo: Ibrahimovic diventerebbe il terzo calciatore (assieme a Lukaku e Eriksen) più pagato dell’intera Serie A dopo Cristiano Ronaldo e De Ligt della Juventus. La differenza rispetto a questi giocatori è ovviamente l’età: Ibra a ottobre compirà 39 anni, anche se ha ampiamente dimostrato di poter essere ancora decisivo. E proprio questo il punto focale della questione: Ibrahimovic si sente un top player e l’ha fatto vedere in questo finale di stagione, incassando complimenti sia dai suoi compagni di squadra e sia dai dirigenti. Zlatan vuole essere a tutti gli effetti il leader di questo Milan, ma vuole essere riconosciuto come tale anche economicamente.

In più c’è anche la questione sponsor. E’ chiaro che Ibrahimovic rappresenta l’uomo copertina ideale, tanto è vero che lo svedese è sempre presente nei lanci per le divise della prossima stagione. E’ successo sia per la prima maglia (assieme a Castillejo e Daniel Maldini) e sia per la terza, che verrà presentata ufficialmente lunedì prossimo. Zlatan è troppo importante per lasciarselo sfuggire. Per il Milan è arrivato il momento di prendere una decisione.

