Milan, lunedì presentazione della terza maglia: c’è Ibrahimovic (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, lunedì 17 agosto, presenterà ufficialmente ai propri tifosi la terza maglia per la stagione 2020-21.

Tra i testimonial, così come si può vedere dalla foto, c’è Zlatan Ibrahimovic. Un altro piccolo indizio sulla permanenza al Milan del campione svedese nella prossima stagione? Ovviamente le foto sono state scattate prima della fine dell’annata calcistica, ma viene difficile pensare che Ibrahimovic, vero e proprio uomo immagine, venga utilizzato come testimonial senza avere la certezza di una sua permanenza in rossonero. Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma Ibrahimovic e il Milan sono sempre piu vicini.

