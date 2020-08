Calciomercato Milan – Rossoneri sempre vigili su Pessina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan resta vigile sulla situazione di Matteo Pessina, classe 1997, centrocampista di proprietà dell’Atalanta che, nell’ultima stagione, trascorsa in prestito nella fila dell’Hellas Verona di Ivan Jurić, si è ben distinto con 7 gol in 35 gare di campionato.

L’Atalanta non ha ancora fissato un prezzo per la cessione del calciatore che, nell’estate 2017, proprio il Milan girò alla compagine orobica nell’ambito dell’operazione che portò Andrea Conti in rossonero. Le parti si aggiorneranno nel corso delle prossime settimane, visto che il Milan vanta il 50% sulla rivendita di Pessina e, pertanto, può acquistarlo a metà prezzo dai nerazzurri. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI MAURO TASSOTTI SUL CALCIOMERCATO ROSSONERO >>>