TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 17 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla situazione dell’attaccante Paulo Dybala con la Juventus. Tante sono le strade ipotizzabili per il futuro dell’argentino: o resta in bianconero senza rinnovo di contratto e si libera a parametro zero nel 2022, oppure viene ceduto in questa sessione di calciomercato. Nel frattempo, procede bene il recupero di Giorgio Chiellini.

Nel riquadro verticale si parla di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma stasera, ore 21:00, a Düsseldorf, dove i nerazzurri saranno guidati in campo da Romelu Lukaku; quindi, si parla del calciomercato del Torino, con Marco Giampaolo, nuovo tecnico granata, che aspetta ben sei nuovi acquisti e delle mosse della Roma, visto che il nuovo proprietario, Dan Friedkin, considera incedibile il gioiello giallorosso Nicolò Zaniolo.

Infine, uno sguardo in casa Barcellona: saltato Quique Setién, il favorito per la panchina blaugrana è Ronald Koeman. Tutto mentre il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Lionel Messi …

