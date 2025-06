Reijnders al Manchester City: fissate le visite mediche

Tijjani Reijnders è praticamente un ex centrocampista del Milan. L'olandese è pronto a volare in Inghilterra per raggiungere Guardiola e il suo Manchester City. Ai rossoneri in arrivo 55 milioni più bonus per la cessione del fortissimo giocatore. Ormai mancano visite, firme e annunci, poi sarà a disposizione della squadra inglese. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha svelato il giorno delle visite mediche di Tijjani Reijnders con il Manchester City.