Mercato Milan: Via Reijnders, spazio a Rabiot e Guendouzi per il centrocampo

L'addio ormai quasi certo dell'olandese Tijjani Reijnders sta per scatenare una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Milan. Con la partenza del centrocampista, la dirigenza rossonera sa che l'unica strategia per placare la grande delusione dei tifosi e garantire il ritorno alla vittoria con Massimiliano Allegri in panchina è mantenere (se non alzare) il livello della squadra. E per la mediana, le idee per sostituire Reijnders sono chiare: Adrien Rabiot del Marsiglia e Matteo Guendouzi della Lazio.