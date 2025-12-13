Milan, che destino per Odogu e Athekame? Il Diavolo, durante l'ultima sessione di calciomercato, ha chiuso molti colpi di calciomercato mischiando anche colpi in prospettiva e acquisti diretti per il presente. Basti pensare agli arrivi a centrocampo di Rabiot e Modric ad esempio. I due veterani sono fondamentali per i rossoneri. Negli investimenti più per il futuro che per il presente rientrano i due giovani difensori. Prelevati dal Wolfsburg e dalla Young Boys per circa 10 milioni l'uno non stanno trovando continuità e spazio con il Milan di Allegri.