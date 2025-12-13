Milan, Odogu e Athekame non hanno trovato molto spazio in questo inizio di stagione con Massimiliano Allegri. Quale potrebbe essere il loro futuro? L'analisi
Milan, che destino per Odogu e Athekame? Il Diavolo, durante l'ultima sessione di calciomercato, ha chiuso molti colpi di calciomercato mischiando anche colpi in prospettiva e acquisti diretti per il presente. Basti pensare agli arrivi a centrocampo di Rabiot e Modric ad esempio. I due veterani sono fondamentali per i rossoneri. Negli investimenti più per il futuro che per il presente rientrano i due giovani difensori. Prelevati dal Wolfsburg e dalla Young Boys per circa 10 milioni l'uno non stanno trovando continuità e spazio con il Milan di Allegri.
Milan, Odogu e Athekame cercano spazio
—
Athekame ha giocato qualche sprazzo anche in Serie A per fare riposare Saelemaekers, ma non è ancora sembrato del tutto pronto per una squadra importante come il Diavolo. Discorso diverso per Odogu che in pratica non ha visto il campo. Per gennaio si parla di un Milan pronto a investire in difesa. In quel caso per Odogu sarebbe logico pensare a un possibile prestito per crescere, magari in Serie A.