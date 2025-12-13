PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, esclusiva! I possibili colpi in difesa e in attacco. Rivelazione su Zeroli

Milan, esclusiva! I possibili colpi in difesa e in attacco. Rivelazione su Zeroli

Milan, la nostra ESCLUSIVA sul mercato dei rossoneri: ecco chi cerca il Diavolo. Rivelazione su RedBird ed Elliott. Mentre Zeroli ... Ecco le top news di Pianeta Milan del 13 dicembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, esclusiva mercato: occhi su questo terzino. Due nomi per l'attacco. Rivelazione su RedBird

Milan, la squadra di Massimiliano Allegri è pronta a tornare in campo. Domani alle 12:30 ci sarà la sfida di campionato contro il Sassuolo. Tema di oggi il calciomercato: la rivelazione su RedBird e i possibili nomi per l'attacco. Gli obiettivi in difesa e due nuovi nomi per la punta: la nostra ESCLUSVIA. Le ultime novità da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

