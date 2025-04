Passerini: 'Milan orientato a mettere Theo Hernandez sul mercato, ma...'

"Dal Friuli sono arrivate alcune indicazioni positive, sia sotto l’aspetto tattico, di squadra, sia per quanto riguarda le prestazioni di alcuni big ma non solo". Così Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 per 'Il Corriere della Sera'. Poi il punto su Theo Hernandez. Ecco le sue parole: "Vedi il riservista Jovic, che da oggetto misterioso si sta trasformando in un’arma in più, come accadeva con Pioli, che lo sapeva gestire con efficacia. Di certo ha funzionato la nuova impostazione tattica. Innanzi tutto la difesa a tre protegge meglio la porta, che infatti è rimasta intatta per la prima volta dopo 9 partite".