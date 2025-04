Teotino analizza la vittoria del Milan: “Leao e Theo accendono la squadra”

Il Milan conquista una vittoria convincente a Udine, battendo l’Udinese 4-0 al Bluenergy Stadium in una serata sorprendentemente tranquilla, un evento raro in questa stagione. I rossoneri si impongono nettamente, mentre l’Udinese incassa la quarta sconfitta consecutiva. Una prestazione solida per il Milan, che alimenta la speranza, anche se minima, di rientrare nella corsa per l’Europa. Nel post partita, il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la partita.