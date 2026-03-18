Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Osservatore Palma: “André assomiglia ad Ederson. Lui è il prototipo del centrocampista moderno box-to-box”

CALCIOMERCATO MILAN

Osservatore Palma: “André assomiglia ad Ederson. Lui è il prototipo del centrocampista moderno box-to-box”

Osservatore Palma: 'André somiglia ad Ederson. Vi spiego il perché...'
Ospite a 'Maracanà', l'osservatore Marco Palma ha analizzato il profilo di André, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians nel mirino del Milan
Redazione

Uno dei nomi che il Milan sta trattando da diverso tempo per la prossima stagione è il centrocampista brasiliano del Corinthians André. Dopo che la trattativa sembrava ad un passo dal chiudersi, l'affare si è complicato a causa dell'esposizione mediatica a cui è stato esposto nei giorni successivi. Ora stanno proseguendo i dialoghi per arrivare a dama ma ogni giorno che passa, le possibilità di vedere il classe 2006 al Milan diminuiscono sempre di più.

Calciomercato Milan, la descrizione di André

—  

Intanto, in diretta a 'Maracanà', l'osservatore di talenti Marco Palma ha approfondito il profilo che i rossoneri hanno nel mirino da tempo, ricordando la sua somiglianza col centrocampista dell'Atalanta Ederson e il valore di mercato che si aggira attorno ai 18 milioni di euro. Di seguito le parole di Marco Palma ai microfoni di 'TMW Radio'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Jashari e Nkunku, facce diverse della stessa medaglia: l'idea del Milan sui due flop

"André, centrocampista centrale/mezzala d’attacco/trequartista brasiliana del Corinthians. Prodotto del prolifico settore giovanile del Corinthians, André rappresenta il prototipo del centrocampista moderno "box-to-box". Fisico longilineo, abbina una tecnica di base eccellente a una progressione palla al piede che lo rende pericolosissimo nelle ripartenze. La sua duttilità tattica è il suo vero punto di forza: nasce centrocampista centrale per dettare i tempi, ma esprime il suo miglior calcio come mezzala d’attacco, dove può sfruttare la sua capacità di inserimento e il tiro alla media distanza. Se necessario, sa agire anche da trequartista puro. Piace al Milan".

Leggi anche
Calciomercato Milan, presa la decisione sul futuro di Fullkrug: resta a Milano o torna a Londra?
Calciomercato Milan, per l’attacco c’è sempre Kean: quotazioni in ribasso per un motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA