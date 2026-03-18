Osservatore Palma: 'André somiglia ad Ederson. Vi spiego il perché...'

Uno dei nomi che il Milan sta trattando da diverso tempo per la prossima stagione è il centrocampista brasiliano del Corinthians André. Dopo che la trattativa sembrava ad un passo dal chiudersi, l'affare si è complicato a causa dell'esposizione mediatica a cui è stato esposto nei giorni successivi. Ora stanno proseguendo i dialoghi per arrivare a dama ma ogni giorno che passa, le possibilità di vedere il classe 2006 al Milan diminuiscono sempre di più.