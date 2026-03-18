Osservatore Palma: 'André somiglia ad Ederson. Vi spiego il perché...'

"André, centrocampista centrale/mezzala d’attacco/trequartista brasiliana del Corinthians. Prodotto del prolifico settore giovanile del Corinthians, André rappresenta il prototipo del centrocampista moderno "box-to-box". Fisico longilineo, abbina una tecnica di base eccellente a una progressione palla al piede che lo rende pericolosissimo nelle ripartenze. La sua duttilità tattica è il suo vero punto di forza: nasce centrocampista centrale per dettare i tempi, ma esprime il suo miglior calcio come mezzala d’attacco, dove può sfruttare la sua capacità di inserimento e il tiro alla media distanza. Se necessario, sa agire anche da trequartista puro. Piace al Milan".
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