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Calciomercato Milan, presa la decisione sul futuro di Fullkrug: resta a Milano o torna a Londra?

Calciomercato Milan, la rivelazione di Schira sul futuro di Fullkrug
Che ne sarà di Niclas Fullkrug? Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rivelato la scelta del Milan sul futuro dell'attaccante tedesco
Redazione PM

Niclas Fullkrug è atterrato a Milano attorno all 23:30 di lunedì 22 dicembre 2025, tre giorni prima di Natale. L'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham in prestito, con diritto di riscatto (non obbligo) fissato a 5 milioni di euro. L'ex Borussia Dortmund si è integrato in fretta nel gruppo, ma, dopo quasi tre mesi, Allegri lo ha schierato soltanto una volta da titolare. Inoltre, il suo bottino con la maglia del Milan è fermo a quota 1 gol: quello segnato nel finale del match contro il Lecce.

Calciomercato Milan, il futuro di Fullkrug

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Queste prestazioni non hanno convinto il Milan a puntare su Fullkrug in vista della prossima stagione. Come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di riscattare l'attaccante tedesco. Ecco, di seguito, il contenuto pubblicato dall'esperto di calciomercato su X.

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"Il Milan non ha intenzione di attivare l'opzione di acquisto (5 milioni di euro) dal West Ham per acquistare a titolo definitivo Niclas Fullkrug. L'attaccante è sempre più vicino al ritorno al club londinese a fine stagione".

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