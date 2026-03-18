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Calciomercato Milan, Kean il nuovo attaccante? Ecco il grande dubbio del club rossonero

Calciomercato Milan, per l'attacco c'è sempre Kean: quotazioni in ribasso per un motivo
Moise Kean, classe 2000, attaccante italiano della Fiorentina, resta - con Mateo Retegui - un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ma c'è un problema, di fondo, che il Diavolo non può sottovalutare in relazione al suo possibile acquisto
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' ha ricordato come Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sia andato venerdì sera a cena con Alessandro Moggi, uno degli agenti di Mateo Retegui, poiché il centravanti italo-argentino dell'Al-Qadsiah, classe 1999, è uno dei principali obiettivi del Diavolo per rinforzare il proprio attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Kean sempre sul taccuino di Tare. Anche se ...

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Ovviamente, Retegui non è l'unico nome sulla lista di Tare. Sempre secondo il quotidiano torinese, nei radar rossoneri Retegui si è affiancato a Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina. Il numero 20 dei viola piace molto al Milan, in particolare all'allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nella Juventus.

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Piace, per 'Tuttosport', al netto di un'elevata clausola risolutoria, da 62 milioni di euro. Una clausola per la quale il Milan - qualora andasse al tavolo delle trattative con la Fiorentina - cercherà uno sconto mediante l'inserimento nell'operazione di una contropartita tecnica (Francesco Camarda?). Ma c'è un altro aspetto da considerare.

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Le quotazioni di Kean sarebbero un po' in ribasso per via del problema alla tibia che, negli ultimi mesi, ha afflitto il bomber viola e che gli ha fatto vivere una stagione caratterizzata dalla poca continuità di rendimento. Una questione che il Milan non sottovaluta. Con il suo solerte staff medico che, in meno di un anno, ha già bocciato le acquisizioni di Victor Boniface prima e Jean-Philippe Mateta poi proprio per questioni fisiche.

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