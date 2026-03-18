Piace, per 'Tuttosport', al netto di un'elevata clausola risolutoria, da 62 milioni di euro. Una clausola per la quale il Milan - qualora andasse al tavolo delle trattative con la Fiorentina - cercherà uno sconto mediante l'inserimento nell'operazione di una contropartita tecnica (Francesco Camarda?). Ma c'è un altro aspetto da considerare.
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Le quotazioni di Kean sarebbero un po' in ribasso per via del problema alla tibia che, negli ultimi mesi, ha afflitto il bomber viola e che gli ha fatto vivere una stagione caratterizzata dalla poca continuità di rendimento. Una questione che il Milan non sottovaluta. Con il suo solerte staff medico che, in meno di un anno, ha già bocciato le acquisizioni di Victor Boniface prima e Jean-Philippe Mateta poi proprio per questioni fisiche.
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