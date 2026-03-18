Le quotazioni di Kean sarebbero un po' in ribasso per via del problema alla tibia che, negli ultimi mesi, ha afflitto il bomber viola e che gli ha fatto vivere una stagione caratterizzata dalla poca continuità di rendimento. Una questione che il Milan non sottovaluta. Con il suo solerte staff medico che, in meno di un anno, ha già bocciato le acquisizioni di Victor Boniface prima e Jean-Philippe Mateta poi proprio per questioni fisiche.