Niente Milan per Mateta, ma il Crystal Palace annuncia lo stesso Larsen

Mateta resta al Crystal Palace. Il club inglese annuncia lo stesso Jørgen Strand Larsen, colpo per l'attacco. Ecco il comunicato
Nonostante la non partenza di Mateta direzione Milan, il Crystal Palace chiude lo stesso il colpo Jørgen Strand Larsen per l'attacco. Il giocatore è stato scelto proprio in previsione della cessione del francese. Potrebbe essere anche in prevenzione alla possibile operazione di Mateta. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese.

(traduzione dal sito ufficiale del Crystal Palace) - Il Crystal Palace è lieto di annunciare l'ingaggio di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton Wanderers, un accordo record per il club.

Il 25enne nazionale norvegese ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Indosserà la maglia numero 22 degli Eagles e sarà il nostro terzo acquisto del mercato di gennaio.

Strand Larsen ha trascorso l'ultimo anno e mezzo con i Wolves, dopo due stagioni al Celta Vigo. Adattandosi facilmente al calcio inglese, ha segnato 14 gol in Premier League in 35 presenze durante la sua prima stagione al Molineux nel 2024/25.

Strand Larsen ha esordito da professionista con la squadra norvegese del Sarpsborg nel 2017, rappresentandola nella UEFA Europa League, prima di trasferirsi alla squadra olandese del Groningen nel settembre 2020.

Il potente attaccante ha esordito con la nazionale maggiore norvegese nel novembre 2020 e da allora è diventato un giocatore fisso a livello internazionale, vincendo 24 presenze e segnando quattro gol.

