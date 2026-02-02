Niente Milan per Mateta, ma il Crystal Palace annuncia lo stesso Larsen

Il 25enne nazionale norvegese ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Indosserà la maglia numero 22 degli Eagles e sarà il nostro terzo acquisto del mercato di gennaio.

Strand Larsen ha trascorso l'ultimo anno e mezzo con i Wolves, dopo due stagioni al Celta Vigo. Adattandosi facilmente al calcio inglese, ha segnato 14 gol in Premier League in 35 presenze durante la sua prima stagione al Molineux nel 2024/25.

Strand Larsen ha esordito da professionista con la squadra norvegese del Sarpsborg nel 2017, rappresentandola nella UEFA Europa League, prima di trasferirsi alla squadra olandese del Groningen nel settembre 2020.

Il potente attaccante ha esordito con la nazionale maggiore norvegese nel novembre 2020 e da allora è diventato un giocatore fisso a livello internazionale, vincendo 24 presenze e segnando quattro gol.