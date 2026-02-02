Ufficiale, Sia al Deportivo Mirandés in prestito: il comunicato del Milan

Finora, l'attaccante rossonero ha totalizzato 4 gol e 4 assist per i compagni nelle 17 presenze stagionali tra Serie D e Coppa Italia di categoria. Ora, una nuova sfida all'orizzonte. Probabilmente non sarà semplice, vista anche la posizione che il Club Deportivo Mirandés occupa in classifica seconda lega spagnola. Vale a dire l'ultimo posto. Al Milan si augurano che questa esperienza sia formativa e che faccia tornare a Milanello un giocatore migliorato, sia dal punto di visto tecnico e fisico, che mentale.