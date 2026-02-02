Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Sia in prestito: ecco il comunicato

Ufficiale, Sia al Deportivo Mirandés in prestito: il comunicato del Milan
L'attaccante del Milan Futuro Diego Sia si trasferisce in prestito al Deportivo Mirandés, club spagnolo. Ecco il comunicato ufficiale
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Diego Sia al Club Deportivo Mirandés. Il Club augura a Diego le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva". Queste le parole che si trovano nel comunicato ufficiale diramato dal Milan sulla cessione, in prestito, dell'attaccante del Milan Futuro Diego Sia.

Calciomercato Milan, ufficiale Diego Sia in Spagna

Prossimi mesi in Spagna, in Segunda División, per il talento classe 2006 centrale nella rosa e nel progetto del Milan Futuro, seconda squadra rossonera affidata alla guida tecnica di Massimo Oddo.

Finora, l'attaccante rossonero ha totalizzato 4 gol e 4 assist per i compagni nelle 17 presenze stagionali tra Serie D e Coppa Italia di categoria. Ora, una nuova sfida all'orizzonte. Probabilmente non sarà semplice, vista anche la posizione che il Club Deportivo Mirandés occupa in classifica seconda lega spagnola. Vale a dire l'ultimo posto. Al Milan si augurano che questa esperienza sia formativa e che faccia tornare a Milanello un giocatore migliorato, sia dal punto di visto tecnico e fisico, che mentale.

