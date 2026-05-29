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Nel Milan regna il caos societario: zero certezze e il tifoso non riconosce più il club

Nel Milan regna il caos societario: zero certezze e il tifoso non riconosce più il club
Incassato il no di Iraola, il Milan valuta la doppia corrente Pochettino-Rangnick in un clima di totale disorientamento dei tifosi. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan vive un momento di forte confusione: i rossoneri sono senza punti di riferimento interni quando siamo a pochi giorni dall'inizio del mese di giugno che rappresenta anche l'inizio della prossima stagione, con il calciomercato estivo che incombe sempre di più. Il Diavolo non ha nessuna figura di peso nei ruoli importanti: mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan ha perso la Champions League dopo aver conquistato 10 punti in 10 partite. Per Gerry Cardinale è stato un fallimento troppo grande per evitare conseguenze: esoneri per il tecnico livornese, Tare, Furlani e Moncada. Tutto questo lo scorso lunedì: oggi siamo già al 29 maggio e per il futuro del Milan non si fa altro che parlare di ipotesi, ma mancano ancora certezze.

Le ipotesi per il futuro

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Troppe ipotesi e nessuna certezza: nel Milan regna il caos tra voci di call e summit e possibili candidati che saltano e che escono fuori uno dopo l'altro. Il Milan è nelle mani di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli e il piano A sembrava essere quello di puntare su Iraola, che però ha detto no al progetto rossonero, senza trovare certezze all'interno del club. Ora si parla di una doppia corrente, ovvero Pochettino in panchina, oppure Rangnick al comando delle operazioni tecniche. Ma non è escluso che nel weekend ci siano ulteriori nomi, visto che continuano le call tra il trio che sta portando avanti il futuro della società.

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I tifosi non si riconoscono più

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Nessuna certezza e il tifoso del Milan, dopo un'altra stagione deludente, si attendeva almeno quella. Servivano decisioni veloci e decise per dare al Diavolo una strada precisa, voluta da Cardinale. Invece al momento c'è solo caos per un tifoso che è sempre più disorientato e non riconosce più il suo Milan. Può capitare che il tuo obiettivo primario salti, ma non sembra esserci uniformità sulle caratteristiche ricercate per l'allenatore, visti tutti i nomi fatti. Sembra che il Milan stia andando avanti a tentoni, a tentativi e non è la soluzione giusta. La speranza è che la prossima settimana porti ad annunci ufficiali che facciano perlomeno riaccendere la scintilla della speranza nei tifosi e non solo.

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