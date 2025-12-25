Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Tomori

Milan, Tomori dalla cessione quasi sicura al rinnovo quasi certo — Fino alla stagione 2024-2025, pessima per la squadra rossonera (terminata 8^ in Serie A e sconfitta in finale di Coppa Italia) e per Tomori dal punto di vista personale. Scaraventato in panchina, fisso, dal primo allenatore finito sulla panchina del Milan, Paulo Fonseca, il numero 23 è stato a un passo dall'addio al Diavolo nel gennaio 2025. Ci hanno provato prima la Juventus (che lo voleva per riformare quella famosa coppia con Kalulu), poi il Tottenham.

E il Milan, che per il suo cartellino si sarebbe accontentato di 20 milioni di euro più bonus, aveva accettato entrambe le proposte. Tomori, però, ha fatto le sue valutazioni, preferendo restare in rossonero. Ripagato, parzialmente, nella seconda parte dell'annata, con l'avvento in panchina di un altro portoghese, Sérgio Conceição e di una ritrovata titolarità con il passaggio alla difesa a tre.

Allegri lo ha rigenerato da braccetto destro del 3-5-2 — È stato, però, soltanto in questa stagione che il Milan, con Massimiliano Allegri, ha ritrovato stabilità tecnica, equilibri difensivi e un Tomori di ottimo livello. Certo, non a quello dello Scudetto, ma sicuramente dallo standard qualitativo elevato. Allegri, da braccetto destro del suo 3-5-2, lo ha rigenerato. Tanto che, ora, paradossalmente, sono bene avviati i discorsi per il rinnovo del suo contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027.

Da (quasi) indesiderato a Milanello a intoccabile e incedibile, il passo per Tomori è stato breve. Ora il Milan ha intenzione di puntare sull'ex Chelsea anche per il futuro. Ma quando potrà firmare il rinnovo del contratto Fik? I 'rumors' parlano di chiusura in primavera dei negoziati. Senza fretta, ma senza recedere di un passo. Il nuovo accordo dovrebbe legare Tomori al Milan fino al 30 giugno 2029. Con un aumento di stipendio piccolo - da 3,5 a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus - ma significativo. Che sia lui il prossimo del Milan a metterci la firma dopo Alexis Saelemaekers?