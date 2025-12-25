Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Kjaer: i colpi recenti a gennaio

Il Milan ha chiuso tanti colpi nella sua storia a gennaio. Nel 2007, ad esempio, arrivò Ronaldo il Fenomeno in rossonero. L'arrivo di Pato, l'arrivo di van Bommel, i colpi Oddo, Balotelli e non solo. Negli anni più recenti, però, il Diavolo non si è mosso molto durante i mesi invernali di calciomercato, ma qualche arrivo che ha cambiato la storia del club c'è stato. Eccone tre (tutti i dati del pezzo dal sito transfermarkt.it). PROSSIMA SCHEDA>>>