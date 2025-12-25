Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Terracciano alla Cremonese

Nell'estate 2025, il difensore italiano Filippo Terracciano si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto dal Milan alla Cremonese: vediamo come sta andando la sua stagione in Serie A
Il Milan potrebbe chiudere qualche colpo di mercato durante la sessione invernale di gennaio. Il club ha storicamente portato a Milanello giocatori importanti anche in inverno: come non ricordare Ronaldo, Ibrahimovic, Pato e tanti altri. Ma c'è sempre il rischio di esagerare come accaduto lo scorso anno. La dirigenza rossonera, infatti, cercò di cambiare l'andamento stagionale negativo portando a Milanello Joao Felix, Gimenez, Bondo, Sottil e Walker. Nessuno di questi ha lasciato un impatto positivo con il Diavolo. Terracciano arrivò in rossonero durante la sessione di gennaio del 2023-24. Il difensore italiano ha fatto poco e nulla con il Milan. Pagato circa 4,50 milioni di euro, ecco i suoi numeri durante la sua avventura con il Diavolo (dati transfermarkt): 23 presenze con 0 gol, 0 assist e poco più di 800 minuti in campo.
Milan, i numeri in prestito di Terracciano
—
Filippo Terracciano è uno dei super titolare della Cremonese che sta sorprendo in questo inizio di stagione: 15 presenze in Serie A con 2 gol. Schierato dal primo minuto il 94% delle volte. Filippo Terracciano si è trasferito alla Cremonese con una formula che prevede un prestito oneroso e un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club grigiorosso. Una salvezza che ad oggi sembra molto molto vicina per la squadra di Nicola. Con il Diavolo, Terracciano non ha mai trovato continuità anche a livello tattico: prima preso per giocare terzino di una difesa a quattro, poi provato esterno, provato anche a centrocampo. Insomma tanti cambi in poco tempo. Alla Cremonese, invece, Terracciano ha trovato la sua posizione perfetta in campo: da braccetto della difesa a tre, il difensore sta giocando a un ottimo livello.