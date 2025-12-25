Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Terracciano alla Cremonese

Il Milan potrebbe chiudere qualche colpo di mercato durante la sessione invernale di gennaio. Il club ha storicamente portato a Milanello giocatori importanti anche in inverno: come non ricordare Ronaldo, Ibrahimovic, Pato e tanti altri. Ma c'è sempre il rischio di esagerare come accaduto lo scorso anno. La dirigenza rossonera, infatti, cercò di cambiare l'andamento stagionale negativo portando a Milanello Joao Felix, Gimenez, Bondo, Sottil e Walker. Nessuno di questi ha lasciato un impatto positivo con il Diavolo. Terracciano arrivò in rossonero durante la sessione di gennaio del 2023-24. Il difensore italiano ha fatto poco e nulla con il Milan. Pagato circa 4,50 milioni di euro, ecco i suoi numeri durante la sua avventura con il Diavolo (dati transfermarkt): 23 presenze con 0 gol, 0 assist e poco più di 800 minuti in campo.