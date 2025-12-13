PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Musah all’Atalanta come Gabbia al Villarreal? Il Milan ci potrebbe pensare

Musah all'Atalanta come Gabbia al Villarreal? Il Milan ci potrebbe pensare
Voci parlano di un possibile ritorno al Milan di Musah già a partire dal mese di gennaio. Per i rossoneri potrebbe essere la giusta mossa? Ecco l'analisi
Milan, Musah potrebbe essere l'opzione a sorpresa per gennaio? Il giocatore statunitense è stato prestato all'Atalanta durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo (leggi qui tutti i dettagli). Prima con Juric e poi con Palladino, Musah non sta trovando molti minuti e molto spazio, tanto che il riscatto a fine stagione da parte della Dea sembrerebbe al momento molto molto difficile. Ecco che quindi spunta l'opzione: perché non riportare a casa Musah a gennaio?

Milan, riprendere Musah?

Non sarebbe la prima volta per il Milan: ricordate Gabbia che fu prestato al Villarreal e poi ripreso a gennaio un paio di stagioni fa? In quel caso il Milan di Stefano Pioli aveva un disperato bisogno di giocatori in difesa visti i tantissimi infortuni nel reparto. Col senno di poi quella su una mossa azzeccata del Diavolo visto che Gabbia, da quando è tornato dal prestito in Spagna, è diventato pian piano titolare e leader del reparto difensivo.

Musah potrebbe essere l'idea giusta? Da capire come eventualmente impostare l'operazione con l'Atalanta (qui i dettagli), lo statunitense potrebbe essere utile al Milan per due ruoli, ovvero da mezzala di centrocampo e da esterno destro come alternativa di Saelemaekers. Vista la possibile partenza di Loftus-Cheek a gennaio, Musah potrebbe essere l'occasione giusta al momento giusto.

