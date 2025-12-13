Milan , Musah potrebbe essere l'opzione a sorpresa per gennaio? Il giocatore statunitense è stato prestato all'Atalanta durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo ( leggi qui tutti i dettagli ). Prima con Juric e poi con Palladino, Musah non sta trovando molti minuti e molto spazio , tanto che il riscatto a fine stagione da parte della Dea sembrerebbe al momento molto molto difficile. Ecco che quindi spunta l'opzione: perché non riportare a casa Musah a gennaio?

Milan, riprendere Musah?

Non sarebbe la prima volta per il Milan: ricordate Gabbia che fu prestato al Villarreal e poi ripreso a gennaio un paio di stagioni fa? In quel caso il Milan di Stefano Pioli aveva un disperato bisogno di giocatori in difesa visti i tantissimi infortuni nel reparto. Col senno di poi quella su una mossa azzeccata del Diavolo visto che Gabbia, da quando è tornato dal prestito in Spagna, è diventato pian piano titolare e leader del reparto difensivo.